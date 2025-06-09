9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

Что означает первое за три года снижение ставки в России Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле? Подробности Перейти в раздел

Мятежники в США почувствовали слабость Трампа Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности Перейти в раздел

Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь Российские войска вошли в Днепропетровскую область, западная пресса уже называет это событие «тяжелым ударом» для киевского режима. На каком участке и в результате каких операций это произошло, почему ВСУ ничего не смогли противопоставить российскому наступлению – и какие перспективы открываются для ВС РФ на данном направлении? Подробности Перейти в раздел

Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел