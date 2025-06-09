Киев отказался принимать свои трупы

Илья Ухов
Уроки мигрантского восстания в Калифорнии
Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.
Игорь Караулов
Информационные технологии могут стать идеологией будущего
В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Сергей Лебедев
Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист
9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?