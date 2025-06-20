Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество перед Киевом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество, которое Москва терять не собирается, и подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать наступательные действия, передает ТАСС.

Песков отметил, что любые обсуждения прекращения огня возможны только в случае, если Украина перестанет получать военную поддержку от зарубежных государств. Он указал на опасения Москвы, что пауза в боевых действиях даст Киеву шанс перевооружиться и перегруппировать свои силы.

Представитель Кремля также добавил, что Россия не собирается использовать прекращение огня в своих интересах. Он пояснил, что прекращение огня означает полный останов боевых действий обеими сторонами.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Президент России указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.