Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

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15 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...

Афганистан показал тупиковый путь Запада

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада. Подробности...

Россия на пороге новой открытости

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Виктор Иванченко

    Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    Виктор Иванченко
    журналист, Киев
    		15 августа 2022, 12:00

    Если рассматривать военную операцию России на Украине не с военно-тактической точки зрения, а сквозь призму политических целей, логичным образом встанет вопрос о расформировании украинской государственности. Потому что денацификация – одна из двух озвученных президентом Путиным целей СВО – без такого расформирования просто невозможна.

    И если уж смотреть на спецоперацию под таким углом, то вопрос будет звучать так: на каком направлении поражение украинской армии будет максимально способствовать демонтажу властной вертикали? Где та самая точка в стеклянном доме, выстроенном на страхе, оголтелой пропаганде и апелляции к самым низменным человеческим чувствам, удар по которой этот дом разрушит?

    На днях американское издание The Washington Post сообщило о серьезных разногласиях между президентом Зеленским и мэрами крупных городов. Почвой для конфликта стали действия офиса президента, которые фактически дезавуируют власть избранных мэров на местах. Речь идет о создании военно-гражданских администраций с расширенными полномочиям. Такие администрации фактически подменяют собой гражданские структуры власти, лишая мэрские команды свободы маневра.

    Единственный политический пиар, который сегодня возможен на Украине – это пиар на войне. Чтобы успешно реализовывать эту стратегию, необходимо, во-первых, монополизировать распределение всей западной помощи внутри страны, в которой до сих пор активное участие принимала власть в регионах. А во-вторых, снизить роль волонтерских организаций и парамилитарных структур, ориентированных на региональные элиты.

    Неслучайно и то, что разговоры о недовольстве региональных элит начались на фоне открытого конфликта между офисом президента и главой «штаба обороны Днепра» Геннадием Корбаном. Последнего закрытым указом Зеленского лишили гражданства Украины и не пустили из Польши на Украину под предлогом наличия второго гражданства (Израиля), хотя второе гражданство или вид на жительство есть едва ли не у каждого второго из украинских чиновников высшего звена.

    Фото: РИА Новости

    Именно Корбан сейчас является фактическим хозяином бывшего Днепропетровска. Профессиональный рейдер, долгое время работавший в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского, после второго Майдана 2014 года он оказался в достаточном ресурсе, чтобы повести собственную политическую игру. И Днепропетровск как площадка для ведения такой игры оказался лучшим местом. Достаточно сказать, что именно Корбан в 2020 году инициировал создание «Партии мэров», которая должна была потеснить «Слугу народа» на выборах в региональные органы власти. Днепр должен был стать точкой сборки коалиции, куда должны были войти региональные начальники из Харькова, Одессы, Киева, Запорожья и других значимых городов.

    Возвращаясь к вопросу, заданному в начале текста: с взятия какого города начнется реальный демонтаж украинской государственности? По моему глубокому убеждению, таким городом как раз является Днепропетровск. Всего лишь четвертый по количеству населения город Украины – после Киева, Харькова и Одессы – тем не менее именно Днепропетровск в силу своих психо-исторических и географических особенностей является той самой точкой, успешный удар по которой демонтирует украинскую государственность.

    Днепр расположен в самом центре страны, на двух берегах одноименной реки. Этот город – штаб-квартира одной из двух сильнейших элитных группировок страны, наряду с донецкой, боровшихся за власть на Украине во времена долгого правления Леонида Кучмы. Выходцами из Днепропетровска являются и сам Кучма, и два видных украинских олигарха – Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. А в соседнем с Днепропетровском Днепродзержинске (это, по сути, единая агломерация) родился бывший генсек СССР Леонид Брежнев. В данном контексте Киев и расположенные в нем центральные органы власти в современной украинской истории были не субъектом, а объектом борьбы региональных элит. Киев доставался той элитной группировке, которая в тот или иной момент находилась при власти на Украине.

    Элитная группировка Днепропетровска тесно спаяна с еврейской общиной. Местная синагога и главный раввин Днепропетровска – это не только про религию и веру, но и про решение деловых вопросов, разрешение споров и арбитраж. Синагога и ее гражданское воплощение – центр «Менора» – это также и связи с влиятельными лобби в Израиле и США. Например, тому же Корбану вменяют связи с республиканцами в Штатах и попытки через них оказывать давление на команду Владимира Зеленского.

    Вторая особенность днепропетровских элит – их гибкость и договороспособность. Несмотря на то, что именно в Днепре формировались первые добровольческие батальоны, уже в начале 2015 года, после подписания вторых Минских соглашений и под угрозой полного военного разгрома, Геннадий Корбан в своих интервью открыто говорил, «что готов договариваться хоть с чертом лысым», и не отрицал возможности переговоров с тогдашним лидером частично признанной ДНР Александром Захарченко, что было табу для официального Киева. Такая гибкость в одном из центров принятия решений, конечно же, не устраивает офис президента, который с точки зрения внешней политики и военного командования исключительно и полностью подчинен интересам Лондона и Вашингтона.

    Возможный выход российской армии на главную линию обороны в Донбассе (Славянск – Краматорск) и вероятное наступление на Кривой Рог – фактически берут Днепр в клещи. Неизбежность взятия города без сомнения спровоцирует панику в тамошней элите, а вместе с ней и значимый сдвиг в общественных настроениях. И в этом смысле потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы.

    Имя и фамилия автора изменены, фото не размещено по соображениям безопасности. 

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