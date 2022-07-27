Украина стала страной-ловушкой

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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От призыва укрываются немало украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...

Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока – 2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо противоположным образом. Подробности...

Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
    Виктор Иванченко

    Украина стала страной-ловушкой

    Виктор Иванченко
    журналист, Киев
    		27 июля 2022, 17:25

    Из-за границы не понять этого странного ощущения, которое испытывает человек, живущий в собственной стране, и вроде бы на свободе, но ощущающий себя в тюрьме с непонятным сроком заключения. Но я попробую его передать.

    Представьте, что вчера вы считали себя свободным человеком, глубоко интегрированным в Европу. У вас в кармане паспорт с вожделенным безвизом, а президент страны – тогда это был еще Порошенко – говорит, что теперь вы граждане мира и для вас открыты все двери.

    «Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе, или улететь лоукостером в Варшаву, или посетить Венскую оперу». Эти знаменитые слова Порошенко запомнили все, потому что они приятно грели украинские души. Да, в Евросоюз ехали не на кофе, а на работу – но, согласитесь, звучит все равно красиво. Что же, Порошенко сейчас в Европе – он светится то в Англии, то в Прибалтике. А сотни тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 лет и до 60 внезапно оказались в ловушке. Они больше не могут покинуть свою страну, хотя это становится для многих вопросом жизни и смерти, и дело не в Венской опере.

    С февраля на Украине действует военное положение и проходит мобилизация. Хочешь ты или нет, тебя призывают в армию, а призывников бросают на фронт. Иногда сразу, иногда после непродолжительных «вышколов» – тренировок. Большинство мобилизованных никогда не держали в руках оружие. Их шансы выжить невелики, сколько ни тренируйся. Тут уже как Бог даст – или пронесет, или похоронят.

    А людям не хочется умирать, и они прячутся от повесток. Кто-то отсиживается в своей квартире, открывая двери только после условного стука. Кто-то уезжает к родственникам или друзьям, кто-то пробует нелегально выехать за границу. Главное – избежать встречи с военкомами, которые хотят вручить тебе в руки эту злополучную черную метку. Однако покинуть страну непросто. Во-первых, это опция для богатых. По сообщениям МВД Украины, проводники требуют за нелегальный переход любой границы больше десяти тысяч долларов, а такие деньги имеются далеко не у всех.

    Фото: AP/TASS

    Впрочем, судя по новостям, украинцы все-таки распотрошили свои заначки, и некоторые пробуют убежать. Полиция ликвидировала 45 каналов «незаконного вывоза мужчин призывного возраста», а в реальности таких каналов сотни и тысячи – достаточно потратить пару минут и поискать необходимое в «Телеграме».

    Нелегалов вывозят из страны-ловушки по-разному. Иногда делают им липовые справки для выезда, иногда переправляют через пограничные реки. Но такое получается далеко не всегда, беглецов разоблачают, нарушителей границ ловят, а после этого их ожидает суд и тюрьма. Вдобавок сейчас активизировались фиктивные проводники из полиции, которые берут у простаков-нелегалов плату, а потом надевают на них наручники, получая в результате двойной профит. 

    Риски побега в Европу слишком велики. Большинство мужчин просто стараются сменить место жительства, однако с этим тоже непросто. Хотя бы потому, что уклонистов вычисляют и сдают стукачи. Уровень подозрительности в стране зашкаливает. Внезапно появившийся чужак сразу привлекает к себе внимание, вызывает недоброжелательные расспросы. Один мой знакомый уехал к дальним родственникам в селе, и к нему заявились соседи, которые потребовали за свое молчание деньги. «Чего ты, мол, прячешься, пока наши сыновья воюют и умирают?». За соседями пришел местный участковый, тоже требуя денег. И тогда знакомый просто уехал – теперь не знаю уже, куда.

    Некоторые отправляются в бесконечный поход, бродят по лесам и Карпатским горам, ночуя в палатках и ожидая чуда. Вы не поверите, но военкомы находят их даже там. На «Ютьюбе» есть видео, где таких «туристов» ловят в Карпатах, устраивая на них охоту, как на зайцев или кабанов. Ребята из военкомата вообще проявляют изобретательность. Они не ограничиваются походами по квартирам, а наведываются в места скопления молодежи. Днем это пляжи и парки, вечером – кофейни и дискотеки. В Киеве провели облаву в ночных клубах – обошли 420 развлекательных заведений и вручили сразу 219 повесток.

    Повестки раздают в общественном транспорте, в супермаркетах, на базарах. Разыскивая людей на работе, подталкивая потенциальных призывников к увольнению. В нашем районе под раздачу попали владельцы собак – военные комиссары с полицией накрыли их рано утром прямо на пустыре. Даже поменяв место жительства, уклонист от призыва живет в постоянном страхе, ходит по улице, оглядываясь, словно сумасшедший или преступник. Хотя он просто хочет гулять, трудиться, танцевать, загорать, купаться, бегать на свидания. Словом, хочет нормально жить, вместо того, чтобы безвременно ложиться в могилу.

    Здесь нужно добавить – от призыва укрывается немало украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались, простите. Впрочем, от мобилизации уклоняются разные люди, и все они не любят украинскую власть, которая загнала их в эту ловушку. Беда объединяет, а когда речь идет о спасении, разногласия отходят на задний план. Те, кто прячется в схронах, и те, кто пытается ускользнуть за границу, одинаково хотят выжить и находятся в одной лодке.

    Безысходность нарастает, а война продолжается. Уклонистов охватывает отчаяние. Власть уже порывалась запретить мужчинам покидать свое место жительства без справки из военкомата. Пока это решение не одобрили, но потенциальные жертвы мобилизации понимают, что страна-ловушка захлопнулась для них окончательно. И сейчас мы часто вспоминаем Порошенко с его безвизом, Венской оперой и фантастическим кофе. Какими словами – представьте сами, мат у нас одинаковый.

    Имя и фамилия автора изменены, фото не размещено по соображениям безопасности.


     
     
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