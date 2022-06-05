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Когда Россия поменяет иностранные лайнеры на отечественные

У России много мотиваций оставаться авиационной державой Гавриил Григоров/ТАСС
Россия планирует закончить сертификацию отечественных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New с максимальной заменой импортных деталей уже к концу 2023 года. Это значит, через пару лет российские авиакомпании смогут начать замену иностранных бортов на российские лайнеры. Однако процесс полной ротации самолетов будет небыстрым.  Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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На Западе стали готовить Украину к «зраде»

США уходят с курса поддержки Украины Ron Adar/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
На Западе все громче слышны голоса о неотвратимости поражения Украины и необходимости для киевских властей идти на уступки России. Пока эти заявления звучат на уровне экспертного сообщества, но и отражают настроения во многих правящих кругах, считают политологи. Почему политики и аналитики в США и Европе изменили риторику по Украине и что это значит для Москвы и Киева? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
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Как в Китае работает «культура отмены»

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...
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Кто впервые поссорил Россию и США

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    На Западе стали готовить Украину к «зраде»

    США уходят с курса поддержки Украины
    		   5 июня 2022, 19:20
    Фото: Ron Adar/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Западе все громче слышны голоса о неотвратимости поражения Украины и необходимости для киевских властей идти на уступки России. Пока эти заявления звучат на уровне экспертного сообщества, но и отражают настроения во многих правящих кругах, считают политологи. Почему политики и аналитики в США и Европе изменили риторику по Украине и что это значит для Москвы и Киева?

    В США все громче звучат голоса противников военной помощи Украине и вообще финансового вовлечения американской стороны в конфликт. По словам колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса, президенту США Джо Байдену уже пришлось бороться с паникой среди европейских союзников, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине.

    К этой ситуации привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США. О том, что российская армия может одержать победу и в скором времени занять весь Донбасс, написало и немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные внешней разведки Германии (BND).

    США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие, подтвердил политолог Росс Даутхэт в статье The New York Times. Автор указал, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и выбрать более разумный путь. По его мнению, в ближайшее время ситуация на Украине может перейти в стадию паузы.

    «В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», – отметил Даутхэт.

    Гораздо более резкое суждение сделал политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак – в интервью немецкому изданию Die Welt он заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису.

    «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики»,

    – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.

    Обозреватель American Thinker Фрэнк Говард поддержал идею о том, что Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.

    По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.

    На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о панике Европы из-за кризиса с украинскими мигрантами, поток которых в ЕС очень сильно вырос после начала спецоперации России на Украине. Также он констатировал разрушение созданной Западом системы безопасности.

    Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV и вовсе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, и осудил его за хамское отношение к европейским лидерам, за требования и угрозы ради поставок вооружений.

    Последние заявления Запада по Украине нельзя считать неотвратимыми планами, но они явно являются индикаторами настроений в Вашингтоне и Брюсселе, заметил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «Идея референдума в Донбассе обсуждается с 2014 года, сейчас ее снова подняли наверх, потому что политики не знают, как выйти из украинской ситуации. Слабость же референдума в том, что трудно создать критерии его легитимности, которые бы всех устроили. Поэтому это не путь к разрешению конфликта, но знак того, что Запад начал задумываться о конфигурациях ситуации после окончания боевых действий», – указал он.

    Дальнейшая же риторика США, а значит, и Киева, будет зависеть всецело от их военных успехов или неудач непосредственно в зоне спецоперации РФ, уточнил аналитик. «Сейчас обе стороны исходят из того, что вопрос может быть решен военным путем, поэтому пока не закончится активная фаза противостояния, переговоры не начнутся. В то же время инфляция в США, а также тот факт, что все большее втягивание американской стороны в конфликт не входит в планы Белого дома, заставляет Вашингтон думать о придании проблеме неких контуров, и это проявляется в СМИ, а также в заявлениях политиков и экспертов», – указал собеседник.

    Кроме того, интерес к Украине падает и у простых американцев, заметил аналитик. «Критику американской поддержки Киева также использует Республиканская партия, которая уже фактически начала кампанию перед выборами в Сенат. Республиканцы давят на Белый дом, и это выигрышная вещь для них против демократов. Так что, вероятно, помощь США Украине будет или сокращаться, или переводиться в те формы, которые не позволят сказать, что Байден кормит чужих граждан вместо своих», – добавил политолог.

    «Недавно Дэвид Голдман, системнейший агрессивный консерватор, сказал: «Позор США, поскольку мы могли мирно разделить Украину, а теперь будем делить руины». Это заявление идет как раз в ряду недавних слов Киссинджера, американских СМИ, публицистов, политологов. В целом еще недели две назад я стал замечать, что «ястребов» в США начали одергивать, потому что все эти арьергардные бои создают ненужные волнения в западном сообществе. Кроме того, США вообще-то не нужна постоянная задействованность в делах Европы, поэтому Байден переподчинил Киев Борису Джонсону», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. На это, по его словам, указывают, среди прочего, и участившиеся случаи откровенного хамства украинских политиков в отношении лидеров ЕС.

    «Причиной такого изменения риторики в американском публичном поле является не то, что Украина проигрывает России в военном противостоянии – это ни для кого не новость, а в том, что американский экономический антироссийский блицкриг не достиг целей – существенно ухудшить положение России. К тому же Вашингтон ведет экономическую войну с Россией в чужом темпе, а именно – в темпе, навязанном Москвой. И этим стали пользоваться отодвинутые от власти американские политические силы, например – клан Клинтонов, обретший второе дыхание, а также клан Обамы. Их ставленники начали критиковать нынешнюю администрацию в публичном пространстве», – объяснил аналитик.

    Впрочем, добавил он, магистральная линия Москвы при проведении спецоперации должна оставаться прежней, несмотря на раскалывающийся «по линии Украины» Запад – дальнейшее освобождение территорий и создание там зоны рублевого ценообразования. «Причем сама по себе «зрада» началась не сейчас, и нельзя даже сказать, что она вообще когда-то начиналась – Украина никогда и не была нужна США. Но простые жители этого не поняли, хотя подозрения, что тут что-то не так, конечно уже зарождаются. В любом случае у жителей Украины после таких заявлений существенно снижается планка ожиданий от Запада. Когда они поймут реальное положение вещей? Когда их территории будут освобождены и выведены из западного информационного пространства. При этом сами США не планировали делать намеки украинцам о будущем предательстве – это было бы слишком тонко для цирка», – подчеркнул собеседник.

    Слова Люттвака о референдуме – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы, считает политолог-американист Малек Дудаков. «Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил он.

    По словам эксперта, Москва надеется, что разум возобладает, а Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию.

    «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов»,

    – считает аналитик.

    Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра (бывший Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД), добавил собеседник. «Другое дело –­ нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.

    Что касается вопросов на референдуме, то Запад, по словам Дудакова, не согласится на предложение о вхождении Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам очень широкой автономии в составе Украины.

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