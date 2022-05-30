В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Единственная надежда стран Прибалтики на поставки газа – СПГ-терминал Excelerate Energy/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ. Подробности...
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«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

Конкурс «Лидеры России» получил международный масштаб Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?  Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
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Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В чем секрет успешного наступления России в Донбассе

    Наступление ВС России в районе Красного Лимана впечатлило даже киевских идеологов войны
    		   30 мая 2022, 17:00
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Закрывается котел вокруг Северодонецка. Одновременно ВСУ потеряли Красный Лиман, что облегчает наступление на Славянск. Эксперты, причем и украинские тоже, отмечают, что с начала спецоперации тактика российских войск и союзников изменилась, а успешное наступление – результат этих перемен. За счет чего наступающим войскам удается вскрывать оборону ВСУ и заставлять украинскую армию отступать?

    К понедельнику подразделения российских силовых структур из Чечни совместно с войсками ЛНР взяли под контроль до 90% территории поселка Камышеваха, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как ранее пояснил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, после освобождения Камышевахи можно будет говорить о взятии украинских войск в оперативное окружение в районе Лисичанска и Северодонецка, отмечает ТАСС.

    В пятницу Марочко проинформировал о том, что силы ЛНР контролируют мост между Лисичанском и Северодонецком – единственный путь прохода украинской тяжелой техники. Сообщается, подразделения Луганской народной республики заблокировали украинским военным и боевикам нацбатов «абсолютно все пути сообщения» и пути отступления в Северодонецке. По оценке луганских военных, этот крупный промышленный центр и один из последних плацдармов в оккупированной ВСУ части Луганщины уже несколько дней находится в оперативном окружении.

    «Глава украинской городской администрации Александр Стрюк заявил, что российские войска занимают две трети города, – написал в своем Telegram-канале о ситуации в Северодонецке общественный деятель и литератор, бывший советник главы ДНР Захар Прилепин. – Западная граница города проходит по Северскому Донцу (на другом берегу – Лисичанск), через который осталось два моста». Оба простреливаются луганской артиллерией. В Народной милиции полагают, что таким образом Северодонецк уже отрезан от остальной группировки ВСУ в Донбассе, отметил Прилепин. Численность войск ВСУ у Северодонецка и соседнего Лисичанска, которые могут попасть в котел, составляет до 3 тысяч и до 6 тысяч человек соответственно. Такую оценку в минувший четверг дал советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

    В эти же дни потерпела неудачу попытка ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области. Украинские войска за последние дни дважды пытались совершить прорыв в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, сообщил в воскресенье вечером замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. В итоге ВСУ потеряли убитыми на поле боя около 70 человек. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях. 

    На фоне неудачных попыток ВСУ переломить ситуацию на фронте российские войска и союзные силы республик Донбасса развивают наступление на критически важных направлениях. В пятницу штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что установлен полный контроль над городом Красный Лиман к северу от реки Северский Донец. Этот город – крупный железнодорожный узел, относящийся к Краматорской агломерации, отмечает РИА «Новости». До Краматорска, который находится к югу от Северского Донца, от Красного Лимана по прямой – около 30 километров. Краматорск наряду со Славянском – ядро донбасской группировки, наиболее боеспособной части ВСУ.

    Эта группировка серьезно сдала после серии поражений в сразу в нескольких районах Донбасса – на Светлодарской дуге близ Донецка, в Красном Лимане на севере ДНР и у города Попасная на западе ЛНР. Что более удивительно – поражение у Красного Лимана признал и один из ведущих идеологов киевского режима, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил: то, как российская армия «захватила» город, показывает, что «там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию». «Это показывает возросший уровень тактического управления и оперативных умений российской армии», – констатировал Арестович.

    «Российские войска в Донбассе используют как те методы ведения войны, которые преподаются годами в военных академиях, так и неклассические методы», – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Советской армии, бывший исполняющий обязанности министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц.

    ВСУ в Донбассе выстроили свою оборону согласно основным положениям ведения оборонительных боев, отметил собеседник. Он напомнил, что большинство украинских генералов, планировавших стратегию в Донбассе, заканчивали советские военные училища. Поэтому схема, по которой действовали украинские военные, вполне ясна для командования ВС России, подчеркнул Тер-Григорьянц.

    «У ВСУ есть привычные нашим военным оборонительные, отсечные позиции, эшелонированная глубина обороны, взаимодействие систем ведения огня, – указал собеседник. – ВСУ были нацелены на то, чтобы уничтожать российские войска и войска Народной милиции ЛДНР, когда те продвигаются в колоннах, по принципу уничтожения сначала головного и замыкающего звена, а затем – и всей запертой таким образом колонны посредством огненного мешка из разных видов оружия».

    «Но условия, в которых проводится спецоперация, побуждают ВС России и защитников Донбасса к принятию решений, нетипичных для войн прошлых лет»,

    – заметил генерал-лейтенант.

    «Происходящее в Донбассе – не типичная картина, где есть фронт, правый и левый фланги, арьергард, тыл, – указывает Тер-Григорьянц. – Ситуация больше походит на то, с чем я сталкивался в Афганистане, где я был начальником штаба 40-й армии. В афганских горах у нас не было ни фронта, ни тыла. Мы находились внутри противника, а противник – внутри нас. В ходе боевых действий у нас первоочередными боевыми задачами были: захват господствующих высот мотострелковыми или десантными подразделениями, обеспечение продвижения по этому району бронированных групп. В задачи ставилась поддержка пехотных подразделений огнем танков, бронетехники, САУ, артиллерии с закрытых огневых позиций, огневой поддержкой с воздуха». Но и от этой схемы в реальных боевых условиях приходилось отходить – и импровизировать.

    Но, по большому счету, тактика российских войск в боях под Светлодарском, Попасной или Красным Лиманом – новая и неожиданная только для ВСУ и украинских нацбатов – все идет в рамках сценария второй фазы спецоперации, – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    «Ломать» укрепрайоны по частям планировалось изначально.

    Например, если б мы взяли в кольцо большие районы сосредоточения войск – как бы мы контролировали это пространство огневыми средствами? Где-то доставали бы, а где-то – нет. И тогда пришлось бы увязнуть в затяжной осаде», – указал военный эксперт. По оценке Леонкова, перед разрезанием – разделением на части большого сосредоточения войск противника российские военные изучали, как действует логистика между микроплацдармами, и блокировали именно те точки, которые наиболее зависимы в плане поставки боеприпасов и переброски личного состава.

    «А взятие этих районов открывает коридоры для дальнейшего наступления. Например, после взятия Волновахи линия фронта сразу пошла на север, а до этого такой возможности не было», – добавил аналитик. По мнению экспертов, занятие того же Красного Лимана открывает возможность наступления на Славянск и Краматорск с севера, а взятие Попасной дает возможность продвижения на Бахмут (Артемовск), что дает возможность окружить Славянско-Краматорскую группировку ВСУ с юга.

    Что касается неожиданного признания Арестовичем объективно высоких качеств российских стратегов и командиров, то это менее всего похоже на запоздалое прозрение и на бунт в окружении Владимира Зеленского, заметил политолог Владимир Скачко. Он уверен – мы имеем дело с игрой, рассчитанной на западных партнеров: возросшая эффективность российского наступления требует больших вложений в накачку ВСУ западным оружием, посылки инструкторов и наемников и т. д.

    «Арестович – очень грамотный манипулятор общественным мнением, в том числе западным, – заметил Скачко. – Он гонит американцам ту же волну, что и все окружение Зеленского: «Если вы не дадите нам новейшее оружие, мы не сможем вести длительную войну и выполнять поставленную вами главную задачу – нанести максимальный ущерб России. Не дадите оружия – мы сдадимся». США как раз нацелены на то, чтобы терзать Россию как можно дольше».

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