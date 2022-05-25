Взгляд
25 мая, среда  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
Разделы

Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей
    Посол ЛНР сообщил детали наступления на Северодонецк и Лисичанск МИД отверг возможность обмена боевиков «Азова» до суда Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
    Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической Запорожская область вернула герб времен Российской империи Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым Минфин заявил о намерении продолжать платить по внешнему долгу в рублях
    В ДНР пообещали не допустить превращения «Авдеевского коксохима» во вторую «Азовсталь» Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя Онищенко рассказал, какой должна быть новая система высшего образования Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России

    спецоперация на украине


    Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

    Денис «Редис» Прокопенко


    Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену

    «давосский паникер»


    Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру

    Видео

    чрезвычайное положение


    Венгрия готовится к распаду Украины

    «отдавали то, что не жалко»


    Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины

    идея Литвы


    Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

    пожизненный срок


    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    комплексы «Гарпун»


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    военная элита


    Владислав Шурыгин: Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?

    Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

    Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста
    		   25 мая 2022, 14:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    «Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении?

    Одесса, Харьков, Днепропетровск… Из всех этих городов сегодня идут одни и те же сигналы: украинские военкомы в очередной раз вышли на охоту.

    Украинских мужчин призывного возраста останавливают прямо на улице (проверка документов). Тут же данные из документов переписываются в бланк повестки: в 24 часа будьте добры прибыть, родине нужны герои. И даже у лояльных украинцев (лояльных идее антироссийской Украины, лояльных власти и даже у самих представителей власти) возникает все больше вопросов. 

    Призывайте космодесантников!

    Например, недавно советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив прямо выступил против такой раздачи повесток на блокпостах и на входе в супермаркеты.

    «Нельзя загребать всех подряд... Эти раздачи являются незаконными. Человеку вручают повестку без понимания ситуации. Возможно, у человека трое детей и он не подлежит мобилизации, возможно, он – человек с инвалидностью. То есть как это? Мы на улице встречаем человека и вручаем ему повестку? Это самодеятельность, причем очень позорная, я считаю… Если есть желание пораздавать повестки, я рекомендую это делать на блокпостах, где сидит много вооруженных до зубов космодесантников, раздавать их в так называемых добровольческих формированиях территориальных общин». 

    Тут мы прервем пана советника, хотя странно, что он не в курсе. Дело в том, что еще с конца апреля в СМИ появляются сообщения об отправке подразделений территориальной обороны (ТрО) на передовую. Сообщают об этом сами бойцы таких подразделений: 115-й бригады ТрО (Житомир), 103-й бригады ТрО (Львовская область), 101-й бригады ТрО (Закарпатская область).

    Их истории похожи до мелочей, что показывает, насколько ситуация типична.

    Тероборону, которая формировалась в основном для патрульной и караульной службы в тылу, перебрасывают для усиления частей ВСУ на востоке Украины. С одним только стрелковым оружием и гранатами, без зенитных и противотанковых средств, без знания местности. Отсюда – огромные потери, оставление позиций и даже реакция властей: бойцы 115-й бригады записали видео о том, что их обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО. 

    Роптать начинают и в ВСУ. «С автоматами стоим против пушек, «Градов», минометов. Никто нам не помогает, у нас нет ни оружия толкового, ничего нет. Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?» – говорит один из бойцов 71-й егерской бригады ВСУ.  

    Что там с «Азовсталью»?

    От таких новостей невольно возникает вопрос: если одни воевать не хотят, а другим – нечем, почему ж тогда задействованные в спецоперации силы ВС РФ еще не берут Киев? И как это все сочетается с той же «Азовсталью»?

    Ну хорошо, не до последнего ее держали, но ведь до предпоследнего. Сколько могли, столько и пытались Брестскую крепость изображать. Да, «умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина» не получилось, получился «экстракшн». Но ведь у некоторых наемников и до этого не дошло. Многим хватило «калибровки» Яворовского полигона, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь. В общем, как все это друг с другом сочетается?

    Вопрос сложный и ответ тоже сложный.

    Во-первых, ВСУ как единого организма не существует. Это следствие постсоветской деградации и хронического недофинансирования украинской армии, что преодолеть в 2014–2021 годах удалось лишь частично. Есть части боеспособные, «модные», которые участвовали в натовских учениях, их офицеры даже проходили подготовку за рубежом. Там лучше кадры и матчасть. Есть части, участвовавшие в АТО/ООС. Там и матчасть, и укрепления, построенные за восемь лет. Есть мотивированные националисты вроде того же «Азова». 

    Все они воевать умеют, а некоторые еще и любят. Ни от первого, ни от второго артобстрела они всепропальные видео записывать не побегут. Однако по ежедневным видеовключениям Калыны-Волыны из подвалов «Азовстали» мы видели, какая война им нужна и какой войны они требуют от руководства Украины: до кости, тотальной. Всех под ружье. Где прорыв, где деблокада?

    Такие псы войны нужны Зеленскому, но он не будет заставлять воевать так всю армию. Накануне он фактически отказался воевать за Крым: «На сегодняшний день это [война с РФ за Крым] – сотни тысяч убитых военных только с нашей стороны». Деблокада «Азовстали» в данном случае – такой же Крым, то есть крупные разовые потери, которые невозможно будет скрыть (и быстро пополнить). Это плохо для рейтинга и для политической устойчивости. Гораздо хуже, чем сдача в плен гарнизона «Азовстали», о которой можно наврать с три короба: спецоперация, эвакуация, обмен. А вот про гробы уже не наврешь.

    Во-вторых, несмотря на все бодрые заявления о готовности воевать несколько лет, украинские власти сегодня стараются цедить кровь украинских солдат и российской армии в ожидании условного «Минска-3». Вариант, конечно, плохой, Украина его уже проходила в 2014-2015 годах. И тогда же мы видели, что долгой войны на Украине не выдерживают ни общество, ни экономика, ни армия. Так что от очередного «Минска» Украине не уйти.

    Поэтому мастера блефа и тикток-побед (все эти «русский корабль», «киевский призрак», пес Патрон, десантники с пограничным селфи-столбом и т. п.) важны не меньше, чем псы войны. «Псам» сложно это понять и принять. Ты дерешься за родину, а она за тебя – нет. А в итоге на вопрос: «За что воевали?» – остается только один ответ: «За себя». Не за Украину, не за Зеленского, не за Бандеру даже. 

    «За себя», кстати, вполне себе причина. За себя человек может многое вынести и вытерпеть. Воевать может. Долго. Умирать вот только не может – умирать за себя нельзя, только за кого-то. Поэтому и сдались в результате. 

    Ждем контрнаступления

    Но вернемся к мобилизации и повесткам. Некоторые СМИ из числа иноагентов уже успели раструбить, что это все – подготовка к скорому (через полтора-два месяца) контрнаступлению украинских сил. Тема контрнаступления последние пару недель вообще не сходит с повестки в Киеве.

    И началось все даже не с уже упомянутого пограничного селфи-столба. Контрнаступление Украины анонсировал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес еще в первой половине мая. «Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой… Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и они, откровенно говоря, попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля». 

    Спасибо Ходжесу за подтверждение очевидного факта: происходящее на Украине – прокси-война, командуют в которой с украинской стороны американские генералы.

    Если по сути, то новые сотни тысяч солдат у супермаркетов нагрести киевский режим, наверное, сможет. Что же до контрнаступлений, то если бы украинцы могли наступать, они бы вытащили «Азов» с «Азовстали». Киев, конечно, как может замалчивает их сдачу в плен, но ведь и спасательную операцию себе в актив записать не удалось.

    Зато вместо контрнаступления мы вполне можем увидеть его кровавую имитацию: отправка ТрО на передовую это хорошо демонстрирует. Похоже, это лето украинским мужчинами лучше провести дома. В прямом смысле слова. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •