Зеленский отменил призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

«Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», – говорится в указе на сайте главы государства.

Ранее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

Если до указанного срока женщина не встанет на учет в военкомате по месту жительства, ее оштрафуют. На сборы украинкам придется отправляться раз в три года. Исключение – для беременных, матерей детей до трех лет и многодетных мам.

В 2020 году Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства.

Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко уже заявлял о том, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.

Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом*, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.

Вместе с тем, по данным опросов за декабрь 2021 года, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее «вторжения». При этом оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% украинцев.