Порошенко рассказал детям об агрессивности украинцев

На встрече со школьниками президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности почти 90% украинцев воевать.

«Представьте себе: несколько лет назад только 20% украинцев готовы были с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня – 89», – приводит РИА «Новости» заявление Порошенко, сделанное на встрече со школьниками в Киеве по случаю начала учебного года.

Отметим, что собственные дети Порошенко в этом году не взяли в руки оружие, а поступили в вузы Великобритании. Александра и Евгения Порошенко поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика».

По данным ООН, жертвами конфликта на Украине, начавшегося после госпереворота в феврале 2014 года, стали более 10 тыс. человек. Не соблюдается даже «школьное перемирие».