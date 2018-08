Выяснилось, в какие вузы поступили дочери Порошенко

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения поступили в вузы Великобритании, сообщила супруга главы украинского государства Марина Порошенко.

Она рассказала «Интерфакс – Украина», что Александра и Евгения Порошенко поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика».

Марина Порошенко заявила, что дочерей отправили в Лондон, чтобы у них была возможность получить профессию «на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины».

«Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться на Украину и работать на благо украинского народа», – добавила она.

По информации из открытых источников, год обучения по программе бакалавриата в этих вузах обойдется в не менее 19 тыс. фунтов стерлингов (более 24,6 тыс. долларов, или почти 1,7 млн рублей).

Ранее дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности, так как их имена не смогли отыскать в украинской Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов.