Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичном поведении

На Украине не смогли найти имен дочерей президента Украины Петра Порошенко в Единой государственной базе по вопросам образования, где можно узнать о результатах экзаменов абитуриентов.

По сведениям украинского интернет-издания «Страна.ua», Евгения и Александра Порошенко не поступили ни в один из украинских вузов, хотя в этом году 18-летние девушки-близнецы вернулись на Украину после окончания Concord College.

По версии издания, Евгения и Александра Порошенко, скорее всего, продолжат обучение в Лондонской школе экономики (LSE) или Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции, где учился их старший брат Алексей Порошенко.

Напомним, в начале августа Порошенко поймали на вранье об отдыхе в Испании после того, как его дочь выложила в соцсетях фотографии из испанского города Ронда.