Песков заявил о продолжении гражданской войны на Украине

Гражданская война на Украине продолжается, несмотря на хрупкое перемирие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На Украине идет гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие. Это совершенно очевидный факт, и вряд ли это можно отрицать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Школьное» перемирие в Донбассе было согласовано на встрече в Минске 22 августа, оно вступило в силу 29 августа.