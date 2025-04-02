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ВСУ сбежали с позиций у Новой Кругляковки
ВСУ отступили с позиций у Новой Кругляковки после трехдневных боев
После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции, попав под дружественный минометный огонь, в результате чего часть солдат вернулась обратно, а судьба остальных остается неизвестной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ оставили свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневных боев с российскими войсками, сообщает ТАСС. Марочко отметил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции, не дождавшись ротации. Подразделение численностью до отделения отступило на несколько километров.
При отступлении украинские военные попали под дружественный минометный огонь своих сослуживцев. Это привело к тому, что трое солдат вернулись на свои позиции, но судьба остальных бойцов остается неизвестной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Группа «Запад» за сутки взяла в плен десять солдат ВСУ. Также группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.