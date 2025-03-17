За сутки уничтожены 33 беспилотника ВСУ, 27 пунктов управления и 10 станций Starlink

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки, заявил, что в результате расчеты противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Помимо этого, было разрушено 27 пунктов управления беспилотниками противника. Группировке «Запад» также удалось уничтожить 10 станций спутниковой связи Starlink, которые использовались для обеспечения связи и управления украинскими подразделениями.

Эти достижения подчеркивают эффективность противовоздушной обороны и координированных действий Западной группировки, направленных на подрыв возможностей ВСУ в использовании беспилотных летательных аппаратов и спутниковой связи.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работать на Украине, даже если он не согласен с киевской политикой. Маск также заявил, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».