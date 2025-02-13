Нарышкин сообщил, что Польша проявляет интерес к украинскому Львову

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Польша всегда претендовала на свои «восточные кресы», включая Львов, и что сейчас это внимание небезосновательно, передает РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что Львов, ранее известный как Лемберг, славится образцами польской архитектуры и обладает исторической значимостью. Он также напомнил, что Галиция и Волынь вошли в состав Советской Украины в 1939 году после Польского похода Красной армии. До этого польские националисты активно осваивали эти территории, переселяя туда отставных военных с семьями.

Эти события, по мнению Нарышкина, объясняют взаимную неприязнь между польскими и украинскими националистами. Он добавил, что «Волынская резня» является символом исторической памяти для поляков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский политик Кэлин Джорджеску заявлял, что Украина является вымышленным государством и прогнозировал возможные изменения границ в регионе, а также выразил мнение, что Львов может остаться с Польшей.