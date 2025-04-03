Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.