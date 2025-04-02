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Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке
Украинский батальон БПЛА «Ахиллес» увеличил расчеты на купянском участке
Украинский спецбатальон БПЛА «Ахиллес» расширил свои расчеты для усиления позиций на купянском участке, заявил командир подразделения российской армии с позывным «Контора».
Командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад», известный под позывным «Контора», рассказал, что украинский спецбатальон «Ахиллес» был расширен до полка. В настоящее время это 429-й полк «Ахиллес», который увеличивает количество расчетов и обучает новых людей, передает РИА «Новости».
«Контора» также отметил, что на этом направлении активно действуют два основных подразделения БПЛА ВСУ: «Ахиллес» и «Небесна Мара», которые входят в состав 92-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Помимо этих подразделений, на направлении также работают другие, однако именно они являются основными.
Российские военные продолжают окружать купянскую группировку ВСУ в Харьковской области.
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 метров в сторону Петро-Ивановки, перерезав участок трассы Двуречная – Редкодуб.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях, в том числе на купянском.