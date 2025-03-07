Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
Российские войска уничтожили опорник ВСУ под Купянском
Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ и продвинулись на 500 м под Купянском
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 м в сторону Петро-Ивановки, перерезав участок трассы Двуречная – Редкодуб.
Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области, сообщает ТАСС. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, после подавления сопротивления и ликвидации опорного пункта противника в районе Фиголевки российские войска продвинулись на 500 метров в сторону населенного пункта Петро-Ивановка.
Юго-западнее Фиголевки войска России физически перерезали участок трассы Двуречная – Редкодуб. Это продвижение позволило российским силам укрепить свои позиции на данном направлении и создать более благоприятные условия для дальнейшего наступления.
Марочко также отметил, что за последние сутки российские бойцы на 300 метров продвинулись у населенного пункта Тополи. Этот населенный пункт был освобожден группировкой войск «Запад» 24 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись в оборону ВСУ под Купянском, находясь в семи километрах от города. Под Купянском ВСУ задействовали заключенных, чтобы восполнить потери в личном составе. Российские войска находились в семи километрах от Купянска, продолжая усиливать свои позиции в регионе.