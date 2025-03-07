Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ и продвинулись на 500 м под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области, сообщает ТАСС. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, после подавления сопротивления и ликвидации опорного пункта противника в районе Фиголевки российские войска продвинулись на 500 метров в сторону населенного пункта Петро-Ивановка.

Юго-западнее Фиголевки войска России физически перерезали участок трассы Двуречная – Редкодуб. Это продвижение позволило российским силам укрепить свои позиции на данном направлении и создать более благоприятные условия для дальнейшего наступления.

Марочко также отметил, что за последние сутки российские бойцы на 300 метров продвинулись у населенного пункта Тополи. Этот населенный пункт был освобожден группировкой войск «Запад» 24 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись в оборону ВСУ под Купянском, находясь в семи километрах от города. Под Купянском ВСУ задействовали заключенных, чтобы восполнить потери в личном составе. Российские войска находились в семи километрах от Купянска, продолжая усиливать свои позиции в регионе.