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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    39 комментариев
    6 марта 2025, 06:57 • Новости дня

    Российские войска продвинулись в оборону ВСУ под Купянском

    Российские войска на 1 км. вклинились в оборону ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за последние двое суток продвинулись в районах населенных пунктов под Купянском и смогли вклиниться на 1 км в оборону ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстояние одного километра в районах трех населенных пунктов под Купянском Харьковской области, сообщает ТАСС. За последние двое суток они сумели вклиниться в оборону ВСУ в районе населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

    Марочко подчеркнул, что в результате активных боевых действий российским войскам удалось улучшить положение подразделений на переднем крае. Это позволило увеличить подконтрольную России территорию на двуреченском плацдарме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Привольное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили. Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Загрызово прорвали.

    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

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    5 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных

    Военный эксперт Кашин: Ограничение США на передачу Британией ВСУ разведданных изменит динамику боевых действий

    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    @ ZUMA/Global Look Pres

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. Такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Вашингтон запретил Британии передавать ВСУ американские разведданные.

    «Издание Daily Mail, сообщившее о запрете, довольно ненадежный источник. Известны случаи, когда таблоид выдавал непроверенную информацию разного характера. Тем не менее, если исходить из того, что газета опубликовала правду об ограничении делиться американскими разведданными с Украиной, то это требует особого внимания», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

    Он напомнил, что ранее западные СМИ рассказывали о разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. Так, в материале The New York Times говорилось о наличии на украинской территории центров, где работают в том числе специалисты из США. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых – планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

    Американские советники присутствуют также в СБУ и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Киеву, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

    «Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается в том числе и Британии, которая сотрудничает с Киевом через центр правительственной связи», – допускает аналитик.

    По его мнению, логичным в этой связи было бы решение Штатов запретить Европе поставлять ВСУ оружие американского производства. «Но шаги в этом направлении пока не предприняты», – заметил собеседник. Впрочем, потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин.

    Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

    Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для Киева», – акцентировал аналитик.

    Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

    Кроме того, под ограничения Штатов могут попасть передача данных киберразведки, считает специалист. «Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», – детализировал он. Наконец Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

    Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет вглубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – резюмировал Кашин.

    Ранее стало известно, что Вашингтон запретил Лондону делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

    По информации издания, соответствующий приказ получили центр правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) и британские разведывательные агентства. Как пишет DM, американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются Rel UKR – сокращение от Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»).

    Отмечается, что США «будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине». Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве.

    Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    5 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой

    Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов, о которых сообщили украинские СМИ.

    Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.

    Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.

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    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    5 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Привольное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отметим, что Привольное расположено рядом с Бурлацким западнее Великой Новоселки. Бурлацкое было освобождено 1 марта.

    Кроме того, подразделения «Востока» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии около Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и польскую Krab.

    В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины у Лобановки, Казачьей Лопани, Ветеринарного и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 40 военнослужащих, машину пехоты, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах Купянска, Подвысокого в Харьковской области, Нового, Шандриголово в ДНР, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Плещеевклой, Шевченко, Дылеевкой, Крымским, Северском, Александрополем, Миньковкой и Константиновкой в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Новопавловки, Красноармейска, Зверево, Котлино, Успеновки, Удачного, Елизаветовки, Петровского, Димитрова, Миролюбовки, Алексеевки, Зеленого и Срибного в ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, пять машин пехоты, включая четыре Bradley, бронетранспортер М113 и три американские бронемашины MaxxPro, подытожили в оборонном ведомстве.

    В начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. До этого российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего же за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.

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    5 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    СМИ: Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием России Западу

    InfoBRICS: Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием России Западу

    Tекст: Александра Юдина

    Россия нанесла удар по украинскому полигону с иностранными инструкторами, что стало предупреждением для Запада о недопустимости присутствия НАТО на Украине, пишет аналитик Драго Боснич на портале InfoBRICS.

    По его словам, недавний удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области, где находились иностранные инструкторы, является мрачным посланием от России в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия неоднократно предупреждала о недопустимости присутствия натовских военных на Украине.

    Боснич подчеркнул, что такие удары служат напоминанием западным лидерам о невозможности безнаказанного использования российской территории для своих целей.

    Эксперт также обратился к западным военным, находящимся на Украине, с призывом как можно скорее покинуть страну.

    В заключение Боснич выразил обеспокоенность тем, что Запад продолжает игнорировать предупреждения Москвы, что может привести к дальнейшей эскалации.

    Напомним, 1 марта ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы. Позже сообщалось, что украинское командование пыталось скрыть информацию о гибели боевиков, погибших в результате удара «Искандера» по полигону в Днепропетровской области.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части из-за удара российским ракетным комплексом «Искандер-М», унесшего жизни до 150 украинских солдат.

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    6 марта 2025, 03:19 • Новости дня
    Трамп-младший удалил пост о Зеленском - «психопате»

    Дональд Трамп-младший назвал Зеленского «психопатом», но удалил пост сразу после публикации

    Tекст: Максим Попов

    Сын президента США Дональд Трамп-младший жестко раскритиковал Владимира Зеленского в соцсети, но вскоре удалил свое сообщение, в котором назвал украинского лидера «полным психопатом».

    Дональд Трамп-младший, сын президента США, обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он назвал Зеленского «полным психопатом», добавив, что тот отправляет украинских мужчин и мальчиков «на убой», вместо того чтобы попытаться говорить о мире с Россией.

    Сообщение появилось после публикации в соцсети, где утверждалось, что Зеленский не намерен вести переговоры с Россией. Пост Трампа-младшего был опубликован в 2.14 мск, но удален уже через минуту.

    Трамп-младший также указал, что Зеленский и его окружение «недостаточно натырили наших денег», что, по его мнению, является причиной отказа от мирных переговоров.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Кроме того, ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.


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    5 марта 2025, 10:10 • Новости дня
    На юге ДНР уничтожили танк Leopard с десантом ВСУ

    Силовики сообщили об уничтожении танка Leopard и десанта ВСУ в Бурлацком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе населенного пункта Бурлацкое на юге ДНР уничтожены немецкий танк Leopard и десант ВСУ при очередной попытке контратаки российских позиций.

    На юге Донецкой народной республики, в районе населенного пункта Бурлацкое, был уничтожен немецкий танк Leopard вместе с десантом Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Силовые структуры сообщили, что техника была ликвидирована в ходе попытки контратаки на российские позиции.

    По данным силовиков, уничтожение произошло благодаря скоординированным действиям операторов дронов и артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли поражение украинским формированиям, уничтожив большое количество живой силы и техники, включая танк Leopard. В январе украинские войска лишились 64 танков и нескольких самолетов, включая Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

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    5 марта 2025, 10:47 • Новости дня
    ВСУ лишились укреплений на юге ДНР

    Командир взвода сообщил об отсутствии у ВСУ укреплений на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Южно-Донецком направлении у Вооруженных сил Украины отсутствуют серьезные оборонительные сооружения, поскольку они не успевают их оборудовать из-за стремительного продвижения российских подразделений.

    Командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Панда» рассказал, что у Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении больше не осталось серьезных оборонительных сооружений, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы уже прошли ту (сложную) линию обороны. Дальше у них не осталось ничего серьезного. Нет хорошо оборудованных позиций, огневых точек, оборонительных сооружений, окопов. Это было ранее».

    «Панда» указал, что украинские войска не успевают в полной мере оборудовать свои позиции из-за быстрого продвижения российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР, где был уничтожен танк Leopard с десантом Вооруженных сил Украины. Командир также сообщил об уничтожении другой бронетехники НАТО в районе Бурлацкого.

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    5 марта 2025, 23:38 • Новости дня
    Житель Черкасс попытался уползти от военкомов после столкновения с автомобилем

    В Черкассах мужчина, убегая от сотрудников военкомата, попал под машину

    Tекст: Максим Попов

    В Черкассах мужчина, спасаясь от сотрудников военкомата, попал под машину и пытался уползти от них после падения, сообщила «Страна.ua».

    Как отмечается в материале, в Черкассах один из местных жителей попытался убежать от сотрудников территориального центра комплектования, которые преследовали его с целью мобилизации, передает РИА «Новости». В процессе побега мужчина попал под автомобиль, но, несмотря на это, продолжил попытки скрыться от военных, ползком продвигаясь по дороге.

    Очевидцы происшествия засняли на видео, как представители военкомата догнали мужчину после его падения. Однако он не сдавался и продолжал пытаться уползти от преследователей. Местные паблики активно обсуждают данный инцидент, выражая недоумение по поводу столь жесткого подхода к мобилизации.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу.

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    6 марта 2025, 03:49 • Новости дня
    В Швейцарии оценили отказ США передавать разведданные Киеву

    Военный эксперт Боссхард рассказал, почему блокировка американских разведданных больно ударит по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Прекращение передачи американских разведданных Киеву может привести к серьезным последствиям, особенно в области противоракетной обороны, заявил швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии Ральф Боссхард.

    Боссхард пояснил, что для мониторинга территории России требуется большое количество разведывательных спутников, которых у европейских союзников Украины может не быть в достаточном количестве, передает ТАСС. По его мнению, прекращение полетов разведывательных самолетов и беспилотников над Черным морем также станет важным последствием этого решения.

    Отставной подполковник выразил сомнение в способности союзников по НАТО компенсировать данный дефицит. По его словам, мониторинг и предупреждение об атаках на таком уровне требуют больших ресурсов, которые Европа может не предоставить в полной мере.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

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    6 марта 2025, 05:07 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА противника за сутки

    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА и станции Starlink украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 25 пунктов управления БПЛА и две станции Starlink ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и две станции спутниковой связи Starlink, принадлежащие ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. «В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и восемь минометных расчетов. Также уничтожены 25 пунктов управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы »Анклав«, две станции спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов», – отметил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, ракетные войска группировки нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, что привело к потерям противника более чем в 30 боевиков. Также расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

    Ранее передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

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    6 марта 2025, 03:09 • Новости дня
    Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине

    Wylsacom назвал замену Starlink для Украины долгим процессом

    Tекст: Максим Попов

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат отключить ее, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

    Технологический блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, высказал мнение, что Украине будет сложно быстро заместить спутниковую связь и технологии Starlink в случае их отключения.

    «Я думаю, что на данный момент нет [не сможет], потому что уже развернута большая сеть оборудования», – сказал он в интервью ТАСС.

    Wylsacom пояснил, что создание аналогичных систем требует длительной подготовки и не может быть выполнено мгновенно. В случае, если Илон Маск решит отключить доступ к системе спутников Starlink для Украины, это станет серьезной проблемой для киевского режима, сказал он.

    Эксперт также отметил, что такие технологии, как Starlink, играют важную роль в стратегических коммуникациях Украины, и их замена потребовала бы значительных ресурсов и времени.

    Ранее стало известно, что Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink.

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