Tекст: Мария Иванова

Отметим, что Привольное расположено рядом с Бурлацким западнее Великой Новоселки. Бурлацкое было освобождено 1 марта.

Кроме того, подразделения «Востока» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии около Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и польскую Krab.

В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины у Лобановки, Казачьей Лопани, Ветеринарного и Волчанска в Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 40 военнослужащих, машину пехоты, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах Купянска, Подвысокого в Харьковской области, Нового, Шандриголово в ДНР, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Плещеевклой, Шевченко, Дылеевкой, Крымским, Северском, Александрополем, Миньковкой и Константиновкой в ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

А подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Новопавловки, Красноармейска, Зверево, Котлино, Успеновки, Удачного, Елизаветовки, Петровского, Димитрова, Миролюбовки, Алексеевки, Зеленого и Срибного в ДНР.

Противник потерял до 600 военнослужащих, пять машин пехоты, включая четыре Bradley, бронетранспортер М113 и три американские бронемашины MaxxPro, подытожили в оборонном ведомстве.

В начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. До этого российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего же за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.