Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 бронемашин.

Уничтожены две машины РСЗО, в том числе американская РСЗО MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу М777, три пусковые установки ЗРК, восемь станций РЭБ и 12 складов с боеприпасами.

В результате действий подразделений группировки «Запад» за неделю освобождены населенные пункты Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Тополи в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР).

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям «Иностранного легиона».

За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов с боеприпасами, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» решительными действиями улучшили тактическое положение, завершив освобождение Новоандреевки в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три немецких Leopard, 32 бронемашины и 25 орудий полевой артиллерии.

Параллельно подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, десять бронемашин. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три артустановки калибра 155-мм стран НАТО, а также три склада боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве. Напомним, накануне сообщалось, что российские войска освободили Никольский в Курской области. За день до этого они освободили Орловку и Погребки в Курской области. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области.