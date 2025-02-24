Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, бронемашина, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами.

Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ возле Северска, Верхнекаменского, Новомарково, Часова Яра, Ступочек, Червоного и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Щербиновкой, Зверево, Сергеевкой, Шевченко, Удачным, Успеновкой и Андреевкой в ДНР.

Противник потерял до 315 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Константинополя, Комара, Скудного, Вольного Поля, Бурлацкого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Потери противника при этом составили свыше 145 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Каменского, Щербаков в Запорожской области, Степного, Токаревки, Понятовки и Приднепровского в Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронемашину и склад с боеприпасами.

Напомним, накануне российские войска освободили Улаклы в ДНР, а за день до этого – Новолюбовку в ЛНР.

Всего же за прошлую неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, в частности Ямполовку и Свердликово.