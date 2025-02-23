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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    23 февраля 2025, 12:37 • Новости дня

    Министерство обороны заявило об успешных действиях ВС России на Украине

    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в ходе спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское Министерство обороны заявило о значительных потерях украинской армии в ходе спецоперации, включая уничтожение более 150 военнослужащих и различной техники.

    Вооруженные силы России продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, передает Telegram-канал Минобороны. На Харьковском направлении группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в районах Волчанска и Золочева, что привело к потерям у противника до 30 военнослужащих, шести боевых машин и двух артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения войск «Запад» улучшили свои тактические позиции, атаковав в районах Купянска, Двуречной и других населенных пунктов. Потери противника составляют до 190 военнослужащих, несколько бронетранспортеров и артиллерийские орудия. Было уничтожено оборудование радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

    Группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике и нанесли серьезные потери подразделениям ВСУ в различных районах Донецкой области. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка войск «Центр» завершила освобождение Новоандреевки и нанесла поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Потери включают до 365 военнослужащих, боевые машины и артиллерийские орудия. Подразделения «Восток» и «Днепр» продолжают продвижение, нанося значительные потери противнику в Запорожской и Херсонской областях.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы и склады. Средства ПВО сбили несколько авиационных бомб и беспилотников. С начала операции было уничтожено значительное количество техники, включая самолеты, вертолеты, танки и артиллерийские орудия.

    23 февраля 2025, 03:58 • Новости дня
    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России

    Глава МИД Британии Лэмми анонсировал «крупнейший» с начала конфликта на Украине пакет санкций против России

    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Лондон объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    «Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

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    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «ложью» сообщения о том, что США угрожают отключить доступ Украины к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Маску.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщения украинских СМИ, которые опубликовали соответствующий материал Reuters, Маск заявил: «Reuters лжет». По его словам, среди «лжецов из традиционных СМИ» Reuters уступает только агентству Associated Press, которое он вновь назвал «Ассоциированной пропагандой».

    Напомним, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. В феврале Маск назвал Associated Press агентство «Ассоциированной пропагандой».


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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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    22 февраля 2025, 15:10 • Новости дня
    Российские войска на курском направлении отразили три контратаки ВСУ
    Российские войска на курском направлении отразили три контратаки ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщает Минобороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Замостьем, Косицей, Малой Локней, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Журавкой, Новеньким, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, артиллерийское орудие, три миномета, две станции РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 62650 военнослужащих, 376 танков, 286 машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 бронемашин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что Российские войска на курском направлении отразили две контратаки ВСУ. За день до этого российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    23 февраля 2025, 07:22 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что пять беспилотников нейтрализованы над Орловской областью, по четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, по два – над Тульской и Воронежской областями.

    Накануне вечером силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    23 февраля 2025, 00:58 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО

    Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск в зоне СВО безусловным приоритетом российских властей

    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в мире происходят «стремительные изменения», Россия сохраняет «стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил».

    Российские власти намерены продолжить «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность». Это является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности России», ее «суверенного настоящего и будущего», а также поступательного развития страны, заявил он.

    В числе «безусловных приоритетов» Путин назвал «обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции». «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», – сказал он.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции. Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

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    23 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    В Киеве заявили о работе над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех»

    Глава секретариата штаба Украины по обращению с пленными Охрименко заявил о работе над обменом с Россией по формуле «всех на всех»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев продвигает инициативу обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех», включая не только военнопленных, но и гражданских лиц, заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

    «Мы постоянно продвигаем возможность обмена «всех на всех», – приводит слова Охрименко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его словам, в случае соглашения «об обмене всех удерживаемых» Киевом лиц, Украина «отдаст их российской стороне», а Москва в ответ также «вернет всех».

    Он указал, что этот формат обмена предполагает возврат всех удерживаемых лиц с обеих сторон, включая не только о военнопленных, но и гражданских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялся обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, в обмен были переданы 150 украинских военных; в январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны; в конце декабря Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сложность процесса.

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    23 февраля 2025, 04:14 • Новости дня
    За ночь в Киеве произошло шесть серий взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ шесть раз за ночь сообщали о сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

    СМИ сообщали о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в ходе «мощной атаки на Киев и другие регионы» Украину атаковали «более 200 ударных дронов типа «Герань».

    Напомним, взрывы также прозвучали в Одессе, Сумах и Кривом Роге.

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    22 февраля 2025, 23:27 • Новости дня
    Художники оцифровали образы из сознания бойцов СВО

    Художник Антон Беликов представил выставку об артефактах воюющего сознания

    Tекст: Антон Антонов

    Объединение «Русский стиль» кураторов Антона Беликова и Светланы Фотон запустило в парке «Зарядье» выставку, посвященную событиям СВО. Художник Беликов заявил, что выставка демонстрирует «артефакты воюющего сознания».

    Оргкомитет Московской арт-премии и парк «Зарядье» объявили о начале нового выставочного цикла «Прием заявок». В рамках этого цикла с 22 февраля посетители могут ознакомиться с выставкой, пишет «Лента.Ру».

    «Мне, обычному москвичу пришлось столкнуться с этой фронтовой реальностью. Я провел год и 2,5 месяца на передовой», – приводит слова Беликова

    Он пояснил, что выставка не демонстрирует какие-либо «военные события» или «исторические факты».

    «Она о другом: об артефактах воюющего сознания, об образах населяющих сознание среднестатистического бойца: от образов и символов до лозунгов, от психоделических видений до аниме и комиксов», – сказал он.

    Как отметил Беликов, «основной объем представленного контента – цифровое искусство». Поскольку цифровое искусство создано для Сети и «живет» там, оно оказывается «доступно в равной степени и в тылу, и бойцам на линии боевого соприкосновения».

    Беликов, комментируя «культурное осмысление СВО» и оценивая возможное влияние выставки на восприятие СВО гражданами, заявил, что по его мнению, «время для эмоциональной реакции» осталось в прошлом, «а для рационального осмысления еще не наступило». «Исторического» осмысления следует ожидать «только лет через 15, может 20», сказал он.

    «Однако это не означает, что культура поставлена на паузу, она продолжает создавать поток образов и эти образы и есть главный предмет нашего интереса», – заявил Беликов.

    На выставке представлено около 30 работ, созданных авторами как в традиционных техниках, так и с использованием цифровых технологий и нейроарта. В проекте приняли участие художники Дмитрий Зарва, Ксения и Лэй Чжу, Вячеслав Лещев, Дмитрий Север, проект «Судьба» и другие. Однако, как уточнил Беликов, экспозиция будет расширяться.

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    23 февраля 2025, 08:14 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

    Пророссийское подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Житомира утром 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.

    Согласно сообщению координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА «Новости», утром 23 февраля в 07.20 по московскому времени был нанесен удар по пригородному району Житомира – Черняхову. По словам Лебедева, взрыв произошел в районе складов логистической компании «Новая Почта» около железнодорожной станции «Горбаши». Эти склады, как сообщалось ранее, использовались ВСУ для военных целей.

    Лебедев подчеркнул, что удар сопровождался мощной вторичной детонацией. Перед взрывом была заметна активная работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов, что, вероятно, связано с попытками предотвратить или минимизировать последствия удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные склады ВСУ в Днепропетровске подверглись удару, также в пригородах Киева были нанесены удары по позициям ВСУ, где пополнялись подразделения, а ранее ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    23 февраля 2025, 00:38 • Новости дня
    Над регионами России сбили девять украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны России.

    С 20.50 до 22.25 мск над Белгородской областью сбили шесть беспилотников, над Орловской и Курской – по одному, еще один БПЛА был сбит над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, ранее над территорией Крыма силами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.

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    22 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Кадыров сообщил о передаче «Джихад-машин» и дронов бойцам СВО из Чечни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чеченские подразделения в зоне специальной военной операции на Украине получили партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что три подразделения из Чеченской Республики, участвующие в специальной военной операции, получили от начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР, куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адама Кадырова и Министерства промышленности и торговли партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. В передаче также участвовало Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

    В церемонии передачи техники командирам подразделений принял участие руководитель Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетар Вайханов.

    Кадыров отметил, что новая техника станет надежным помощником для личного состава в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах специальной военной операции.

    В октябре Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

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    22 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были уничтожены в период с 20.00 до 20.45 мск, сообщило в Telegram Минобороны России.

    Напомним, в субботу в Минобороны также сообщали, что средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников.

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    23 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    Украинские беспилотники подавлены средствами РЭБ над Тульской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами РЭБ подавлены два украинских беспилотника, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    БПЛА подавлены в Узловском и Киреевском районах, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Миляев в Telegram.

    Напомним, силами ПВО уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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