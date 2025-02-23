Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в ходе спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжают активные действия в рамках специальной военной операции, передает Telegram-канал Минобороны. На Харьковском направлении группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в районах Волчанска и Золочева, что привело к потерям у противника до 30 военнослужащих, шести боевых машин и двух артиллерийских орудий, включая американскую гаубицу М777.

Подразделения войск «Запад» улучшили свои тактические позиции, атаковав в районах Купянска, Двуречной и других населенных пунктов. Потери противника составляют до 190 военнослужащих, несколько бронетранспортеров и артиллерийские орудия. Было уничтожено оборудование радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике и нанесли серьезные потери подразделениям ВСУ в различных районах Донецкой области. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк и несколько артиллерийских орудий.

Группировка войск «Центр» завершила освобождение Новоандреевки и нанесла поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Потери включают до 365 военнослужащих, боевые машины и артиллерийские орудия. Подразделения «Восток» и «Днепр» продолжают продвижение, нанося значительные потери противнику в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы и склады. Средства ПВО сбили несколько авиационных бомб и беспилотников. С начала операции было уничтожено значительное количество техники, включая самолеты, вертолеты, танки и артиллерийские орудия.