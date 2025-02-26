Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. Были отражены три контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Викторовки, Дмитрюкова, Замостья, Казачьей Локни, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки и Юнаковки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 бронемашин, восемь арторудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Напомним, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. В минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.