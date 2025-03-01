Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Зеленым Гаем, Поддубным, Искрой ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены две станции РЭБ.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Литвиново, Карасевки и Волчанска Харьковской области.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ около Петропавловки, Купянска-Узлового Харьковской области и Нового ДНР.

При этом потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесея поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады спецназначения возле Константиновки, Белокузьминовки, Дружковки, Платоновки, Клебан-Быка и Яблоновки ДНР.

Потери ВСУ при этом составили свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113 и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Зверево, Димитрова, Московского, Красноармейска и Удачного ДНР.

Противник потерял до 345 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малой Токмачки, Новопокровки, Каменского Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Приднепровского Херсонской области.

ВСУ при этом потеряли до 95 военнослужащихартиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего же за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях, в частности, российские войска освободили Никольский, Орловку и Погребки в Курской области.