Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Ганчев: ВС России в семи километрах от Купянска
Российские военные находятся в семи километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.
«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около семи километров», – цитирует Ганчева ТАСС.
По его словам, линия фронта на Купянском направлении расширяется, со стороны ЛНР также фиксируется продвижение на левом берегу Оскола. Там войска встали также примерно в семи километрах, со стороны Синьковки.
«Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку Купянского направления», – указал он. Ганчев указал, что в Харьковской области зачищается не только Купянское направление, в 2024 году были освобождены 15 населенных пунктов, которые сейчас обороняют от западных наемников.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко указывал, что ВСУ лишились пяти опорных пунктов на Купянском направлении.