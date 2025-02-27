Tекст: Алексей Дегтярев

«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около семи километров», – цитирует Ганчева ТАСС.

По его словам, линия фронта на Купянском направлении расширяется, со стороны ЛНР также фиксируется продвижение на левом берегу Оскола. Там войска встали также примерно в семи километрах, со стороны Синьковки.

«Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку Купянского направления», – указал он. Ганчев указал, что в Харьковской области зачищается не только Купянское направление, в 2024 году были освобождены 15 населенных пунктов, которые сейчас обороняют от западных наемников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко указывал, что ВСУ лишились пяти опорных пунктов на Купянском направлении.