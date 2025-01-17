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    17 января 2025, 19:40 • В мире

    Британия нацелилась на Одессу и Очаков

    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    @ navy.mil.gov.ua

    Tекст: Роман Крецул

    Британия в рамках соглашения о «столетнем партнерстве» планирует разместить на Украине военные базы. По мнению экспертов, так Лондон хочет «застолбить за собой стратегически и геополитически важные части региона». Однако своим согласием Киев не только создает новые угрозы для России, но и в очередной раз подставляет своих британских спонсоров под удар российских ВКС.

    Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из военной части соглашения о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что стороны изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Важно и то, что в рамках соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях.

    При этом в Кремле дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ. Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    «Желание развернуть базы – ожидаемый шаг, который, что любопытно, не накладывает на Лондон никаких обязательств. Участие Британии в конфликтах на стороне Украины не прописано ни в каких соглашениях. Это фактически односторонняя уступка со стороны Киева в отношении Лондона», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если британские базы появятся на Украине, это позволит Лондону оказывать влияние на всю Восточную Европу и «застолбить за собой стратегически и геополитически важные части региона с целью создавать новые риски и вызовы для безопасности России, в том числе диверсионного характера».

    «Современная Британия хорошо известна тем, что использует любые базы в первую очередь для диверсионных операций. При этом Украина в данном случае применяется Британией как дешевый и легко управляемый прокси-инструмент, который будет нацелен на нашу армию, флот и гражданские объекты», – полагает Анпилогов.

    Что касается амбиций Британии в отношении Азовского моря, то на практике это будет означать попытки проникновения во внутренний для России морской бассейн, несмотря на его закрытость. «Вероятно, для этого будут использоваться безэкипажные катера. Также будут предприниматься попытки заброски диверсионных групп», – предположил эксперт.

    Обращает на себя внимание и тот факт, что согласно действующей Конституции Украины (ст. 17) на территории страны запрещено размещение иностранных военных баз. Однако местные власти не стесняются игнорировать положение Конституции даже в таких принципиально важных вопросах, как проведение выборов президента, – что уж говорить о военных базах.

    «Сейчас на Украине просто нет механизма, который обеспечивал бы соблюдение конституционного порядка. Судьи в КС по квоте президента не назначены. Те органы, которые должны следить за законностью, либо заблокированы, либо разогнаны, либо работают как инструмент легализации самых безумных указов Зеленского и его офиса», – добавил аналитик.

    Что касается нейтрализации угроз для России со стороны Британии, то в данном случае решение проблемы потребует жестких мер, считает эксперт. «Где бы на территории Украины не появилась британская база – она станет законной целью для наших ВКС. И чем больше британских военных будет уничтожено на Украине, тем меньший вред они нанесут нам», – указал эксперт.

    Если же предположить, что Лондон приступит к размещению баз на Украине после окончания нынешнего конфликта, то речь может пойти об интересе англичан к Одессе и Николаеву, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД: «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения».

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота.

    Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, отметил Козюлин. Окончание конфликта должно привести среди прочего к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент», – пояснил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

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