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    15 января 2025, 22:00 • Политика

    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку

    Как операция ФСБ под Горловкой сорвала планы Украины по вступлению в НАТО

    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку
    @ Pavel Golovkin/AP/TASS

    Tекст: Роман Крецул

    ФСБ отчиталась о пресечении операции украинских спецслужб. Согласно плану, ГУР МО Украины хотело обменять 1 млн долларов на позиции под Горловкой. В результате оперативной игры контрразведке удалось «развести» противника на аванс, нанести ему чувствительное огневое поражение, сорвать наступление ВСУ на Горловку и что самое важное – внести свой вклад в отмену саммита НАТО по Украине осенью 2023 года.

    В среду в ФСБ сообщили, что военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР. Это произошло осенью 2023 года накануне саммита НАТО. Акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса, а затем перевели их на нужды СВО.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    ФСБ также опубликовала аудиозаписи переговоров между сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и российским военным. Представитель ГУР МО Украины предлагал офицеру ВС России деньги за отход российских подразделений с позиций возле шахты им. Ю. А. Гагарина.

    В ходе переговоров представитель ГУР также обещал обеспечить безопасный выезд военного и его семьи из России, предлагая маршрут через Грузию в Кишинев, откуда они вылетели бы в ту страну, «которую сами выберут». Представитель украинской разведки гарантировал, что деньги будут переданы семье как в Кишиневе, так и в любой другой точке, включая возможность получения в биткойнах.

    Напомним, в октябре 2023 года ВСУ начали попытку наступления в районе шахты им. Гагарина, так как данная территория открывала выход к городским застройкам. Как отмечает ТАСС, территории шахты и ртутного комбината в случае захвата противником открывали бы им идеальный плацдарм для полномасштабного наступления. Однако благодаря в том числе операции ФСБ этого не случилось.

    Примечателен и тот факт, что действия властей Украины оказались в фокусе внимания западной прессы. Журнал Time тогда сообщал, что офис Зеленского требовал от военных провести операцию по захвату Горловки. «Ответ поступил в форме вопроса: «Чем?» «У них нет людей и оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – посетовал украинский военный.

    При этом с политической точки зрения октябрь 2023 года стал для Зеленского и его западных партнеров крайне неудачным. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, в Германии должен был состояться «исторический саммит» НАТО, где решался вопрос о приеме Украины в альянс по итогам нынешнего конфликта.

    Однако этот саммит так и не состоялся. Формальная причина – вмешательство «небесной канцелярии» в лице урагана «Милтон», из-за которого президент США Джо Байден решил отменить визит в Германию. В реальности же, как отмечали эксперты, все было сложнее: по ряду внутриполитических причин Зеленский оказался для Белого дома хуже урагана, в том числе из-за попыток неадекватного военного пиара в зоне СВО.

    «Что касается деталей операции ФСБ, то в таких случаях есть одна особенность: вам необходимо убедить разведку противника в том, что вы попались на его уловку», – рассказал военкор, член СПЧ Александр Коц. По его словам, все участники оперативной игры проходят специальную подготовку, которая позволяет им правильно реагировать на предложения со стороны противника, сомневаться в них, демонстрировать страх и так далее.

    Именно сомнения должны показать, что военный всерьез рассматривает поступившее предложение. Если же он сразу соглашается, это выглядит подозрительно. Коц отметил, что в ходе оперативной игры российский офицер подробно выяснял, как именно украинские спецслужбы будут вывозить его семью с территории России.

    Военный также поинтересовался, как именно он будет получать оставшуюся сумму «гонорара». «Как правило, украинцы не дают авансы, тем более такие большие. Но перед ними стояла политическая задача, – сказал Коц. – На аудиозаписи разведчик ГУР МО Украины говорит о необходимости показать, что они стоят в черте Горловки.

    Это была осень 2023 года накануне саммита НАТО. После провального летнего контрнаступления Украине надо было что-то продемонстрировать».

    Он также напомнил, что российские контрразведчики не впервые переигрывают противника. К примеру, в прошлом году украинские спецслужбы пытались подкупить российского летчика для угона стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ.

    «Тогда ФСБ тоже переиграла противника. Это позволило нанести удары по аэродромам ВСУ. Ну а в нынешнем случае ГУР МО Украины потеряло 100 тыс. долларов, свою агентуру на нашей территории и отряд спецназа, который рассчитывал зайти на наши позиции без какого-либо сопротивления», – перечислил собеседник.

    «Видно, что российские спецслужбы работают на упреждение. Мы начинаем переигрывать противника на его же «поляне». Потому что изначально украинцы славились проведением операций «под чужим флагом». Это когда сегодня ты «служба безопасности банка», завтра – «исламский проповедник», а послезавтра «некий вербовщик». Теперь мы их начинаем вытеснять с этой «поляны», – полагает Коц.

    К слову, в последнее время, помимо попытки угона Ту-22МЗ, были и другие случаи пресечения подобных акций украинских спецслужб. Так, весной 2024 года ФСБ сорвала попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». А в ноябре сообщалось о пресечении операции по угону вертолета Ми-8МТПР-1 ВКС России, которая завершилась ударом по средствам ПВО Украины.

    «Интересно и то, что противник почти всегда предлагает нашим военным выезд в страны ЕС и деньги. Никакой идейной основы в склонении к преступлениям у них нет. Это многое говорит о представлении сотрудников ГУР и СБУ о том, в каком мире мы живем, о чести и долге», – говорит генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

    «Отрадно и то, что российским спецслужбам удалось провести очередную успешную оперативную игру. Конечно, она была реализована благодаря порядочному офицеру, который вовремя сориентировал спецслужбы. А они, в свою очередь, грамотно отреагировали на ситуацию и красиво обыграли противника. Все было правильно сделано», – заключил Михайлов.

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