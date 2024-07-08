Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.26 комментариев
ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.
Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.
ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.
В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».
Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.
Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.