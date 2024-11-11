ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1 России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Федеральная служба безопасности России пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленную на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что операция украинской разведки была раскрыта и предотвращена.

Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы угнать воздушное судно на территорию, контролируемую ВСУ. Однако, в результате оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось вскрыть позиции средств противовоздушной обороны Украины и места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

ФСБ заявила, что по раскрытым позициям были нанесены эффективные огневые удары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это преступление.