Почему Украина несет катастрофические потери

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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

royalnavy.mod.uk
Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для обеспечения вывоза украинского зерна на Запад. Правда, Россия сама неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для торговых судов. В чем заключается суть разногласий между Россией и странами НАТО по украинским портам, и чем обернется самовольная отправка британских военных кораблей в Черное море? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
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Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...
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    Почему Украина несет катастрофические потери

    Украина ежедневно хоронит десятки своих солдат
    		   24 мая 2022, 18:18
    Фото: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Виктор Сокирко

    Владимир Зеленский впервые проговорился о масштабе украинских потерь – по его словам, ВСУ теряют по сто человек ежедневно. Президент Украины ужасается этой цифре, но в реальности, во-первых, потери его страны гораздо выше, а во-вторых, киевский режим пытается это скрыть. Каков реальный масштаб этих потерь и почему у России они существенно ниже?

    О ежедневных потерях своих солдат украинский президент Владимир Зеленский признался на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Цифры озвучил, отвечая на вопрос об отмене запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: мол, у нас тут по сто человек в день костями ложатся, а кто-то из боеспособных хочет в Европе в это время поскакать.

    Потери в устах Зеленского прозвучали пугающе, однако реальность такова, что их наверняка гораздо больше. Он и раньше их замалчивал, вернее, преуменьшал – до трех тысяч человек за все время спецоперации.

    Однако Минобороны РФ не так давно называло потери ВСУ – 30 тысяч военнослужащих. Сейчас, по российским оценкам, это уже больше 50 тысяч – и в это число входят как безвозвратные потери (погибшие), так и санитарные (раненые). Неизвестно, включены ли сюда пленные, которые для Украины тоже потеряны. Как минимум на несколько лет.

    «У каждой войны свои потери, в зависимости от масштабов ее проведения, длительности и характера применяемых боевых средств, – рассказал газете ВЗГЛЯД президент коллегии военных экспертов генерал-майор Александр Владимиров. – Здесь сравнения неуместны, во время Великой Отечественной они были одни, в Корейской и Вьетнамской, где принимали участие советские военнослужащие, другие – многократно меньше.

    Если взять войну в Афганистане, то за 10 лет боевых действий советский контингент потерял там 15 тысяч человек, то есть около полутора тысяч в год. И это все равно были большие потери, с учетом того, что противостояли нашей армии отряды повстанцев – которые, правда, имели широкий набор вооружений, обладали навыками минной войны, организации засадных действий, то есть представлялись серьезным противником.

    В спецоперации на Украине каждая из противоборствующих сторон использует различные вооружения и средства огневого поражения, которые неизбежно приводят к потерям с обеих сторон. У ВСУ они несравнимо больше. Сказывается первый переломный момент операции, когда были ликвидированы точечными ударами склады базирования и объекты военной инфраструктуры. Главное здесь поступательность в действиях российской армии, которая не гонится за видимыми результатами, а добивается превосходства шаг за шагом».

    Основные потери ВСУ и нацбаты в ходе спецоперации несут от ракетных ударов и огня российской артиллерии. Это обусловлено точным поражением целей с местами сосредоточения живой силы, в том числе центров подготовки с иностранными наемниками, штабов управления, позиций средств ПВО, артиллерийских батарей, сосредоточения бронетехники.

    Идет специальная «охота» за складированием боеприпасов и местами хранения оружия, выбивающая как материальные ресурсы для снабжения украинской армии, так и личный состав, который базируется возле этих объектов.

    Особая роль и у авиации – как армейской (вертолеты и штурмовики), так и истребительной (в числе которых Су-35С и, возможно, истребители пятого поколения Су-57), и естественно, бомбардировочной (Су-24, Су-34). Авиация старается не входить в зоны поражения ПВО противника и работает с безопасного расстояния. Вертолетчикам приходится ходить над головами неприятеля и уничтожать цели не только по данным разведки, но и уже в ходе боя, отвечая огнем на противодействие с земли.

    Наземные операции подразделений мотострелков и спецназа с применением бронетехники также приводят к большому эффекту, особенно если удается добиться блокирования противника (так называемые котлы) с последующим уничтожением или принуждением к сдаче в плен. Операция в Мариуполе на заводе «Азовсталь», помимо большого количества погибших украинских военнослужащих, привела к капитуляции более 2500 человек. Сдавались в первую очередь профессиональные военные, которые сразу увидели невозможность сопротивления.

    «Количество потерь в ходе боевых действий может стать мощным фактором для подавления морального духа военнослужащих, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник запаса Владимир Попов. – Десять процентов погибших сослуживцев и подбитой бронетехники в состоянии деморализовать целый пехотный полк. В авиации этот показатель еще ниже, там уже два процента сбитых самолетов могут заметно сбить мотивированность на достижение боевых результатов. Если вовремя не восполнить этот пробел подкреплением, подтягиванием резервов и восстановлением техники, потенциал войск резко снижается.

    Сейчас украинская армия несет именно невосполнимые потери. Вот был батальон – в живых осталась рота, был взвод – от него уцелели лишь несколько человек. Взамен в лучшем случае присылают на передовую неподготовленных бойцов теробороны, которые даже из выдаваемых пистолетов против танков стрелять не могут. О каких-то наступательных действиях речи у такой армии не идет, только о новой тактике – закопаться в убежищах, а потом при случае сдаться в плен с гарантией сохранения жизни».

    Сейчас украинские солдаты едва не оказались под угрозой уничтожения собственными командирами. С таким предложением выступила депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она внесла законопроект, предполагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат-дезертиров, покинувших свои позиции. Практически как в приказе Сталина «Ни шагу назад», с той лишь разницей, что он не предполагал самосуд в боевой обстановке. Законопроект был отклонен, однако сама эта инициатива выглядит симптоматично.

    Если говорить о реальных потерях ВСУ в ходе специальной операции, то они значительно превышают озвученную Зеленским цифру в сто погибших в день.

    Один только ракетный удар по учебному центру ВСУ «Десна» унес жизни 87 украинских военных, о которых сам украинский президент и рассказал. Еще в этот день ударами ВКС РФ, по данным Минобороны России, были уничтожены 210 украинских националистов. Разумеется, речь идет об уничтожении только украинской армии и радикалов, людей, взявших в руки оружие – ударов по мирным жителям и инфраструктуре Россия тщательно избегает.

    При этом Зеленский заявляет, что впереди будут еще более сложные недели войны. И он к этому, в отличие от самих украинских военных, готов в большей степени. А потери? О потерях Киев приказывает молчать, как будто их нет вовсе.

    В частности, известно, что офис Зеленского отправил в войска распоряжения, запрещающие забирать тела своих погибших военнослужащих, а также вести переговоры по этому поводу с представителями ВС РФ и ЛДНР. Нет тела – нет проблем и нет соответствующей статистики. Пугать граждан численностью потерь запрещено и украинским СМИ под предлогом того, что любой негатив может навредить имиджу ВСУ, поэтому требуется максимально долго поддерживать иллюзии о несокрушимости армии и скорой победе над Россией. 
     
     
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