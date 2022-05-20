Военкор Апачев написал песню о победе над нацбатом «Азов» в Мариуполе

Военный корреспондент Аким Апачев написал и вместе Дарьей Фрей исполнил песню о победе над нацбатом «Азов» в Мариуполе и освобождении «Азовстали».

Автор военкор Аким Апачев и Дарья Фрей – «Пливе кача» (Плывет утка, девки хороводят, в «Азовстали» демонов хоронят.)

Отдельно стоит отметить, что первая строчка песни, исполняемой на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне «Пливе кача по Тисині», которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Пливе кача, дівки хороводять,

В «Азовсталi» демонiв хоронять.

Серед степу палахала хата,

Богоматiр родить немовлято.

Хто там старший серед полонених?

Руш попереду, руки за голову!

Розгорнися, сідай – дозволено.

Є розмова с холоду в полум’я

Вісім рокiв минуло вироком

Що тепер менi скажешь, Iроде?

Де ховати вас всiх могилами?

Що робитимуть ваши сiроти?

Я стояв тут, стою тут i досi я.

Як тобi ця нова Новоросiя?

Я не просив до вашого острову –

Ти мене винудив пострiлом.

В цьому полум’ї втратили розуму.

Як тобi цi полаючi послiди,

Окровавленi досвiдом?

Чи ти встиг помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять,

В «Азовсталi» демонiв хоронять.

Серед степу палахала хата,

Богоматiр родить немовлято.

Понад морем сонце за хмарами.

Чуешь ZOV – загарматило мороком

То «калiбри» летять примарами,

Лiкарями українства хворого.

Врачувати iде Україною

Чумний доктор зi своми рекрутами.

В «Азовсталi» червоно калиною,

Знову травень кровить Марiуполем.

Мое мiсто Марiї зi звичкою

Зустричає Георгiвськой стрiчкою.

Богоматiр зi свiчкою

Дочекалася сина у вiдчаї.

Роскажи тому ляху про москаля,

Передай йому кожне слово:

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля.

Я також забираю мову!

Пливе кача, дівки хороводять,

В «Азовсталi» демонiв хоронять.

Серед степу палахала хата,

Богоматiр родить немовлято.

Перевод на русский:

Плывет утка, девки хороводят,

В «Азовстали» демонов хоронят.

Среди степи пылала хата,

Богоматерь рождает младенца.

Кто там старший среди пленных?

Иди впереди, руки за голову!

Развернись, садись – разрешено.

Есть разговор из холода в пламя.

Восемь лет прошло как приговор.

Что теперь мне скажешь, Ирод?

Где хоронить вас всех могилами?

Что будут делать ваши сироты?

Я стоял здесь, и стою здесь до сих пор,

Как тебе эта новая Новороссия?

Я не просился к вашему острову –

Ты меня вынудил выстрелом.

В этом пламени утратили разум.

Как тебе эти пылающие остатки,

Окровавленные опытом?

Успел ли ты помолиться Господу?

Плывет утка, девки хороводят,

В «Азовстали» демонов хоронят.

Среди степи пылала хата,

Богоматерь рождает младенца.

Над морем солнце за тучами.

Слышишь ZOV – загромыхало мраком

Это «калибры» летят призраками,

Врачами больного украинства.

Лечить идет по Украине

Чумный доктор со своими рекрутами.

В «Азовстале» красно калиной,

Снова май кровит Мариуполем.

Мой город Марии по привычке

Встречает Георгиевской лентой.

Богоматерь со свечой

Дождалась сына в отчаянии.

Расскажи тому ляху о москале,

Передай ему каждое слово:

Это мой дом, это мой Крым, моя земля.

А еще я забираю мову!

Плывет утка, девки хороводят,

В «Азовстали» демонов хоронят.

Среди степи пылала хата,

Богоматерь рождает младенца.

В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.

За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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