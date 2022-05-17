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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Америка из-за Украины остается безоружной

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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    За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый
    		   17 мая 2022, 13:30
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным?

    Во вторник стало известно о том, что 256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. «Среди пленных число раненых составляет 51 человек», – сказано в сообщении. Уточняется, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России.

    Как сообщают источники, большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Также известно, что пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z.

    Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), заявил о том, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного Комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – отметил он.

    В свою очередь, командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал комментарий «азовцев» относительно пленения украинских боевиков «поэтичным». Сюда же можно отнести и заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что в Мариуполе «продолжается гуманитарная операция».

    «Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.

    «Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.

    Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции, в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Напомним, Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». 

    Таким образом, как говорил Штирлиц, «запоминается последнее слово», полагают авторы аналитического проекта «Ватфор». «Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram. Отмечается, что

    «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».

    «Будут ли новые «котлы» на донецком фронте, мы еще увидим, но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют авторы проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры «азовцев» в госпитале на лечении, живых и даже накормленных, то просто помните – все это показывают не для вас».

    В то же время донецкий политолог Владимир Корнилов допускает, что история с «Азовом» послужит хорошим примером для тех украинских солдат, которые считали «азовцев» примером воли, характера и героизма. «Когда вот такие «герои» не менее «героически» сдаются в плен – это серьезно бьет по моральному духу военных. Все понимают, что в противном случае их ждала бы неминуемая смерть», – сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

    «В Киеве прекрасно понимают потенциальные последствия такого решения. Именно поэтому сдачу в плен пытаются представить не как поражение, а как реальную победу, итогом некой «спецоперации». При этом Зеленский почему-то умалчивает, что его «герои» сдались в плен. С другой стороны, Киев не особо волновало, когда украинские морпехи тысячами выходили с белым флагом», – уточнил политолог.

    «Сейчас раненые боевики уже находятся в госпиталях ДНР. Очевидно, что их там сначала подлечат, а затем начнется фильтрация. Еще предстоит выяснить, кто из них причастен к преступлениям против человечности, а кого потенциально можно использовать для обмена», – сказал Корнилов.

    Несколько иной точки зрения придерживается депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Он усомнился в том, что сдача в плен «азовцев» станет сигналом для других украинских боевиков сложить оружие. «Украинская пропаганда работает настолько эффективно, что информационная работа с нашей стороны, к сожалению, даже рядом не стояла. Сдаться в плен могут лишь те бойцы, которые имеют альтернативные источники информации», – сказал Бердичевский газете ВЗГЛЯД. Вместе с тем собеседник высмеял заявление президента Украины о спасении жизней «героев» на «Азовстали».

    «Слова Зеленского – это пиар-акция. С таким же успехом Геббельс мог рассказать немцам про эвакуацию армии Паулюса под Сталинградом. Но украинским властям и их западным коллегам чрезвычайно важно поддерживать миф о «героизме» боевиков»,

    – иронично заметил депутат. «Всего же, по нашим оценкам, на «Азовстали» остаются от полутора до двух тысяч боевиков. Все ли из них решат выйти, пока неизвестно. Но останутся наверняка лишь самые отмороженные. Мы, в свою очередь, готовы принять всех, кто согласится сдаться в плен. Затем они, естественно, будут подвергнуты проверке», – уточнил собеседник.

    Тем временем в Госдуме озаботились возможным обменом «азовцев», совершавших преступления на Востоке Украины. «Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников», – заявил на пленарном заседании Госдумы депутат Анатолий Вассерман.

    С ним согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», – сказал он, отметив, что наказание «азовцев» – это одна из целей специальной военной операции. 

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