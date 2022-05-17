Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.

Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».

Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.

Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.

В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.