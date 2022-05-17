|
|
ДНР: На «Азовстали» сдались в плен 256 украинских боевиков
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На мариупольском заводе «Азовсталь» сдались в плен 256 украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Среди пленных число раненых составляет 51 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине
|
|
Цель Запада должна заключаться в том, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что следует беспокоиться из-за возможной «эскалации». «Но это не должно нас парализовать. Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTL.
Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Преследование других целей, по его мнению, «было бы неверным» решением, учитывая, что Россия – ядерная держава.
Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он заявил, что «до сих пор не прослеживается понимания, что это нужно закончить как можно быстрее». «Также мы постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», – сказал канцлер. По его мнению, «для России есть только один выход из этой ситуации: когда она достигнет соглашения с Украиной, и это не должен быть навязанный мир».
Напомним, Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Начат вывоз раненых боевиков с «Азовстали» в ДНР
|
|
С военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
На данный момент в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики «для оказания им всей необходимой помощи», отметили в Минобороны России.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
Зеленский заявил, что «герои нужны Украине живыми». «Благодаря действиям украинских военных – вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», – приводит его слова «Московский комсомолец».
Новое видеообращение Зеленский записал на час с лишним позже обычного. Его комментарий по ситуации вокруг «Азовстали» уложился в минуту, после чего украинский президент перешел к другим темам.
Как пишет издание, с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. По данным Первого канала, на «Азовстали» заблокированы еще 2227 человек. Во вторник сдача в плен продолжится.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты: Судьба сдавшегося гарнизона Мариуполя будет перед глазами каждого солдата ВСУ
|
|
Авторы проекта «Ватфор» сравнили «судьбу гарнизона Мариуполя» с «армией Паулюса» в Сталинградском котле.
«Как говорил Штирлиц, запоминается последнее слово. Поэтому неважно, сколько они там героично тримали оборону, а важно, что в итоге они сдались. В Сталинграде Шестая армия Паулюса тоже продержалась два с половиной месяца, но помнят ее не за это», – говорится в сообщении в Telegram.
Авторы проекта «Ватфор» указывают, что «о судьбе 6А, которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат». Отмечается, что «до Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении», так как были уверены, что их «будут снабжать» и «деблокируют». Однако «после Сталинграда отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались».
«Будут ли новые котлы на донецком фронте, мы еще увидим – но если будут, судьба гарнизона Мариуполя будет стоять перед глазами каждого украинского солдата», – сказано в сообщении. Подчеркивается, что «важно показать, что в плену украинским солдатам будет лучше, чем в обороне». Как заявляют автора проекта, «в окопах новости разлетаются моментально, и если российских турбопатриотов будут бесить кадры азовцев в госпитале, на лечении, живых и даже накормленных – то просто помните, все это показывают не для вас».
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
|
|
Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Пленных «азовцев» вывозят на автобусах с буквой Z
|
|
Сдавшихся в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) вывозят с «Азовстали» в Мариуполе на автобусах с буквой Z, следует из видео в Сети.
Авторы проекта «Ватфор» в Telegram приводят один из комментариев к новостям: «Но вообще, один провоз азовцев в автобусах с буквой Z гигантской, который сейчас даже Reuters показывает, означает огромную победу в информационной войне».
Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, пять автобусов прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. Замглавы минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» вывели 264 украинских военных.
Всего, по данным Reuters, было около десятка автобусов, пишет «Украинская правда».
Corriere della Sera опубликовала видеозапись того, как автобусы в сопровождении российской военной техники отъезжают от завода.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал сдачу в плен боевиков с «Азовстали». В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР. Позднее стало известно, что с «Азовстали» вышли и сдались в плен 264 боевика, среди них – 53 раненых, которых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. Остальные были отправлены в сторону Еленовки, утром им предстоят допросы. Как сообщают СМИ, во вторник сдача в плен продолжится.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
|
|
Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
|
|
Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова»
|
|
Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский прокомментировал сдачу в плен боевиков «Азова» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) на «Азовстали» в Мариуполе.
«Как поэтично можно назвать банальную сдачу в плен: «Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на «Азовстали», сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины», – цитирует украинские заявления Ходаковский в своем Telegram-канале.
«Иными словами, мы поставили противника в такое положение, что перспектива у него только одна: или смерть, или белый флаг. Судя по всему, выбор пал на второе, осталось только красиво это все обставить, чтобы подать обществу не в виде поражения, а в виде победы», – отметил он.
Вместе с тем, по его словам, реальность иная. «Несмотря на трудности и недоработки начала операции – в честном и упорном бою мы победили противника, имевшего все преимущества: и численный состав, не уступавший нашему, и условия войны, где они в обороне, а мы в наступлении, и город, который должен был стать для нас «вторым Грозным»... Это еще не победа в войне, но это положительный пример, который имеет немалое значение», – заключил командир бригады «Восток».
Ходаковский ранее сообщал, что с «Азовстали» эвакуируют тяжелораненых украинских боевиков.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР рассказал о формировании «Северодонецкого котла»
|
|
«Ситуация в Северодонецке сложная. Идут внутригородские бои, а также военные действия на подступах к городу с северной, восточной и южной сторон», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.
«По нашим данным, в городе сейчас остались только батальоны территориальной обороны и некоторые националистические батальоны. И у них есть свои разночтения по вопросу, что делать дальше: оставлять город или нет», – отметил дипломат.
«Бои идут жесткие, за каждую улицу. При этом все прекрасно понимают, что в ближайшее время Северодонецк и Лисичанск могут быть отрезаны от основной группировки ВСУ, которая расположена в районе Славянска и Краматорска», – подчеркнул собеседник.
«Была прорвана линия обороны противника в районе Попасной, есть движение союзнических сил со стороны Изюма. Как только будут перерезаны основные артерии, Северодонецк и Лисичанск будут закупорены», – рассказал Мирошник. «Складывающаяся ситуация оказывает и серьезное морально-психологическое давление на вооруженные формирования противника, находящиеся внутри котла», – добавил он.
«Подразделения ВСУ и нацбатов видят ситуацию в Мариуполе. Они также видят, что и здесь котел готов закрыться. Поэтому есть попытки сложить оружие, что категорически не устраивает официальный Киев», – заметил посол.
«Нам также известно о закрытых распоряжениях, наделяющих особыми полномочиями командиров ВСУ. Они могут наказывать и расстреливать всех, кто намерен сдаться», – заключил он.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
В то же время в районе Рубежного (ЛНР) нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Как рассказал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко, «при обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода».
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителя народной милиции ЛНР.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мишустин отменил присуждение премии согласившемуся поставить спектакль о Бандере Туминасу
|
|
Бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас исключен из числа получателей правительственной премии в области культуры за 2021 год.
Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ 2021 года в области культуры», – говорится в распоряжении кабинета министров.
Напомним, что Римас Туминас, покинувший Россию, в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».
В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.
В мае стало известно, что режиссер Римас Туминас, который был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года, покидает свою должность из-за болезни.
Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями
Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор».
Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас.
«Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцев возмутил «парад извращенцев» на «Евровидении»
Читатели британского издания The Telegraph эмоционально раскритиковали международный песенный конкурс «Евровидение – 2022». По их мнению, в этом году подтвердилось, что «Евровидение» – это политический конкурс.
«Великобритания завоевала второе место, потому что поддержала Украину. Поскольку музыкальные способности больше не ценятся на «Евровидении» (победители и их песни забыты), возможно, стоит поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности», – считает MartinFrost, комментарий которого передает РИА «Новости».
«Если «Евровидение» – политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу – Германия и Франция», – поддержал предыдущего комментатора PhilipBrooks.
«Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча», – отмечает Madeleine Richardson.
«Это просто парад извращенцев», – резюмировал Reginald Hey.
Музыкальный конкурс Евровидение прошел в ночь на воскресенье в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra получила 631 балл, став победителем с большим отрывом от ближайшего преследователя – Великобритании, набравшей 466 голосов.
После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. При этом правила конкурса запрещают политические призывы со сцены. Европейский вещательный союз, однако, охарактеризовал этот поступок «скорее как гуманитарный жест, чем как политический».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что без победы на «Евровидении» картина случившегося с Украиной «была бы не полной».
Напомним, Россию от участия в «Евровидении» отстранили из-за событий на Украине.
Губернатор заявил об обнаруженных планах Украины по захвату Курской области
|
|
В ходе спецоперации России найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только ДНР, но и Курской области и других прилегающих регионов России, заявил губернатор Роман Старовойт.
«Коллеги, которые вернулись, привезли очень интересный документ. Это на освобожденных территориях был взят один из учебных центров подготовки отрядов «Азов» (против боевиков этого полка в России возбуждено уголовное дело). Очень интересный документ. Это учебное пособие «Полевой устав армии США». Но самое интересное – это название учебного пособия: «Противопартизанские операции». Не партизанские, а противопартизанские операции», – отметил глава региона на оперативном совещании, сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
По его словам, «армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями. Это лишнее подтверждение тому, что на сопредельной территории готовился широкомасштабный проект по захвату и Донецкой народной республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации, в том числе территории Курской области».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Пленный британский наемник рассказал о поездке в Бучу после ухода российских военных
|
|
Британский наемник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи – города, в котором была устроена провокация.
«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на ее окраинах», – сказал RT наемник.
По его словам, местность казалась «нетронутой»: там не было следов сражения. Он уточнил, что это было «где-то 3–5 апреля».
«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», – сказал Эндрю.
-
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке рассказал, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.