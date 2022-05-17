От украинцев скрывают крупнейший национальный позор

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
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Историческое поражение батальона «Азов»

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    От украинцев скрывают крупнейший национальный позор

    Российский солдат обыскивает сдающихся боевиков «Азова»
    		   17 мая 2022, 23:10
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Никакого пленения боевиков нацбата «Азов» в Мариуполе не было, заверяют в Киеве. Была просто «эвакуация» (неведомо куда), и данный демагогический оборот с удовольствием подхватили не только украинские, но и мировые СМИ. Попытка скрыть позорную правду о положении на фронтах рифмуется и с тем, как киевское руководство объясняет катастрофическую ситуацию в экономике.

    «Если бы у меня была газета «Правда», мир никогда не узнал бы о Ватерлоо!» – говорил в известном советском анекдоте Наполеон Бонапарт. Газеты «Правда» давно уже нет, но прелесть анекдотов как раз в том, что такие мелочи для него несущественны, они строятся на сюжетах, которые мало зависят от конкретных исторических условий. 

    Сегодня в роли коллективной «Правды» выступают говорящие головы в украинском телевизоре (президент Зеленский, спикеры Минобороны, СБУ, политологи – неважно кто). А задача всё та же: мир не должен узнать об очередном Ватерлоо. 

    Пишите, мамо, сразу в плен

    В роли очередного Ватерлоо у нас «Азовсталь» с засевшими там боевиками полка «Азов» (в основном). А также бойцами нескольких бригад ВСУ, пограничниками и, как постоянно повторялось в СМИ, неясным количеством то ли наемников, то ли инструкторов. Кто на самом деле был и был ли – узнаем совсем скоро. 

    Миф о героической 82-суточной обороне уже вовсю раскручивается в украинских СМИ, хотя по сути уже с конца марта эта оборона заключалась в основном в попытках «азовцев» вырваться из окружения. Сначала на вертолетах, потом – с помощью Макрона и Эрдогана. А в последнее время к этому пытались подключить вообще всех, кого только вспомнили: Си Цзиньпина, Израиль, ООН, «Врачей без границ», папу Римского и Илона Маска.

    В итоге сначала 16-го, а затем и 17 мая мы увидели то, что и должны были увидеть. Часть боевиков «Азова» и военнослужащих украинской армии вышли из подземелий «Азовстали», прошли по определенному ВС РФ коридору, были обысканы и рассортированы (раненых в госпиталь, остальных – в пункты фильтрации) – и уехали в плен. 

    Не эвакуация, не выход, не «экстракшн», а плен. Простое, хотя и невеселое русское слово. 

    Но это увидели мы. Украинскому зрителю показали и рассказали совершенно другое.

    О чем вещают украинские излучатели

    В украинском языке тоже есть слово «плен» («полон»). Но украинские спикеры всячески избегают его использовать.

    Первым был, собственно, командир «Азова». Еще вечером 16 мая он, словно бы упреждая вопросы, заявил, что выполняет решение высшего военного командования. Окей, но какое решение? Мы-то знаем, а вот украинцы, смотревшие вчера его обращение в Telegram-канале, ничего понять не могли и прямо об этом писали. 

    Дальше был Зеленский. Вспомнил ВСУ, СБУ, ООН, МККК и наконец: «...военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена».

    Кто вывез? Ни слова.

    А эта самая территория-то в курсе, Владимир Александрович, что вы кого-то туда вывозите?

    Зато мы узнали, что это называется «операция по сохранению жизней защитников «Азовстали». Глупые русские думают, что они в плен кого-то взяли. На самом деле идет военная операция, панику отставить. И не просто операция – а операция военной разведки Украины (так официально заявлено)! И эти сообщения подхватили не только подконтрольные Киеву СМИ, но и самые авторитетные (до недавнего времени) мировые информационные площадки, например, CNN. Они тоже не употребляют слово «плен» – только «эвакуация»!

    Но поскольку игнорировать видео с пленением «азовцев» не так-то просто, офис Зеленского запустил сразу несколько версий случившегося. Одни говорящие головы рассказывают украинцам, что на самом деле это – победа, другие – что сдавшихся должны были тут же обменять на пленных военнослужащих ВС РФ. Но коварный Путин «кинул» наивного Зеленского. А ведь перед нами, по сути, национальный позор Украины. Люди, обещавшие сражаться с русскими до последней капли крови, бесславно сдались. И теперь этот позор пытается замазать киевское руководство.

    Над этим, конечно, можно смеяться – и часто заслуженно. Но вот этот хор: «не сдача, а выполнение приказа», «не сдача, а эвакуация», «не сдача, а обмен», «не сдача, а Путин обманул» – как раз и есть та самая газета «Правда» из анекдота. 

    Сознание обывателя способно фокусироваться на теме несколько дней. До конца недели все благополучно забудут о том, что «Азов» сдался в плен – если об этом не напоминать. А кто ж будет напоминать, если всё информационное пространство на Украине загодя зачищено и полностью подконтрольно?

    В экономике то же самое

    Сдача в плен «Азова» – не единственный подобный пример. В апреле мы плотно отслеживали тему ухудшающейся экономической ситуации на Украине. Тогда ее высшее руководство в лице министра финансов Сергея Марченко и президента Зеленского активно спекулировали темой финансовых вливаний МВФ для покрытия бюджетного дефицита. Сумма – пять-семь миллиардов долларов в месяц. 

    И вот теперь глава Минфина Украины заявляет, что если конфликт продлится еще три-четыре месяца, то государству придется резать бюджетные расходы и повышать налоги. Экономисты спорят о том, верна ли оценка министра и возможно это лишь попытка надавить на США и МВФ. Спорить не нужно, нужно наложить на ситуацию с бюджетным дефицитом и экономикой ту же матрицу, что и на ситуацию с «Азовсталью». 

    В этой матрице есть тема умолчания (плен) и есть куча сигналов от украинской стороны, которые призваны ее камуфлировать. Можно предположить, что с украинской экономикой всё устроено похожим образом.

    Тут тема умолчания – реальное состояние дел в украинской экономике: Марченко озвучивает это состояние изданию Economist, которое большинство украинцев не читают. А ежемесячную дыру в пять миллиардов долларов в украинских СМИ преподносят в виде суммы, которую МВФ вот-вот начнет давать Украине просто так. 

    Между тем даже март и апрель удалось вытянуть в основном за счет собранных вперед налогов и военных займов. Денег нет уже сейчас, а три-четыре месяца, о которых говорит министр, это срок, в течение которого это «денег нет» еще можно будет скрывать.

    Кстати, одна из жалоб Марченко – про зарплаты украинским военным. Он называет их тяжелым бременем (с началом военной операции их повысили в несколько раз, в бюджете эти расходы не были предусмотрены). Но что тогда сказать о планах министра обороны Украины нарастить армию до миллиона человек?

    Война за рейтинг

    Прием «мы уже почти победили, осталось чуть-чуть» можно называть наивным. Зато киевские власти освоили его в совершенстве. Причем неважно что это – «Азов» или экономика. В любом случае всё сводится к тому, что ОП и политологи заняты спасением рейтинга Зеленского. Да и цель упорного сопротивления в конечном счете та же.

    Мог ли Зеленский решить дело миром, ведь до начала военной операции он получал ультиматумы со стороны российской стороны? Получал – и мог. Но тогда ему оставалось бы только тихо уйти в отставку.

    Теперь, конечно, тоже не просто: страна в руинах, тысячи убитых, крах экономики пророчит даже ближайшее окружение. Но часть этих проблем решается деньгами – то есть это не проблемы, а расходы. А для остальных существует та самая «Правда».

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