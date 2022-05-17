От украинцев скрывают крупнейший национальный позор

Никакого пленения боевиков нацбата «Азов» в Мариуполе не было, заверяют в Киеве. Была просто «эвакуация» (неведомо куда), и данный демагогический оборот с удовольствием подхватили не только украинские, но и мировые СМИ. Попытка скрыть позорную правду о положении на фронтах рифмуется и с тем, как киевское руководство объясняет катастрофическую ситуацию в экономике.

«Если бы у меня была газета «Правда», мир никогда не узнал бы о Ватерлоо!» – говорил в известном советском анекдоте Наполеон Бонапарт. Газеты «Правда» давно уже нет, но прелесть анекдотов как раз в том, что такие мелочи для него несущественны, они строятся на сюжетах, которые мало зависят от конкретных исторических условий.

Сегодня в роли коллективной «Правды» выступают говорящие головы в украинском телевизоре (президент Зеленский, спикеры Минобороны, СБУ, политологи – неважно кто). А задача всё та же: мир не должен узнать об очередном Ватерлоо.

Пишите, мамо, сразу в плен

В роли очередного Ватерлоо у нас «Азовсталь» с засевшими там боевиками полка «Азов» (в основном). А также бойцами нескольких бригад ВСУ, пограничниками и, как постоянно повторялось в СМИ, неясным количеством то ли наемников, то ли инструкторов. Кто на самом деле был и был ли – узнаем совсем скоро.

Миф о героической 82-суточной обороне уже вовсю раскручивается в украинских СМИ, хотя по сути уже с конца марта эта оборона заключалась в основном в попытках «азовцев» вырваться из окружения. Сначала на вертолетах, потом – с помощью Макрона и Эрдогана. А в последнее время к этому пытались подключить вообще всех, кого только вспомнили: Си Цзиньпина, Израиль, ООН, «Врачей без границ», папу Римского и Илона Маска.

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В итоге сначала 16-го, а затем и 17 мая мы увидели то, что и должны были увидеть. Часть боевиков «Азова» и военнослужащих украинской армии вышли из подземелий «Азовстали», прошли по определенному ВС РФ коридору, были обысканы и рассортированы (раненых в госпиталь, остальных – в пункты фильтрации) – и уехали в плен.

Не эвакуация, не выход, не «экстракшн», а плен. Простое, хотя и невеселое русское слово.

Но это увидели мы. Украинскому зрителю показали и рассказали совершенно другое.

О чем вещают украинские излучатели

В украинском языке тоже есть слово «плен» («полон»). Но украинские спикеры всячески избегают его использовать.

Первым был, собственно, командир «Азова». Еще вечером 16 мая он, словно бы упреждая вопросы, заявил, что выполняет решение высшего военного командования. Окей, но какое решение? Мы-то знаем, а вот украинцы, смотревшие вчера его обращение в Telegram-канале, ничего понять не могли и прямо об этом писали.

Дальше был Зеленский. Вспомнил ВСУ, СБУ, ООН, МККК и наконец: «...военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена».

Кто вывез? Ни слова.

А эта самая территория-то в курсе, Владимир Александрович, что вы кого-то туда вывозите?

Зато мы узнали, что это называется «операция по сохранению жизней защитников «Азовстали». Глупые русские думают, что они в плен кого-то взяли. На самом деле идет военная операция, панику отставить. И не просто операция – а операция военной разведки Украины (так официально заявлено)! И эти сообщения подхватили не только подконтрольные Киеву СМИ, но и самые авторитетные (до недавнего времени) мировые информационные площадки, например, CNN. Они тоже не употребляют слово «плен» – только «эвакуация»!

Но поскольку игнорировать видео с пленением «азовцев» не так-то просто, офис Зеленского запустил сразу несколько версий случившегося. Одни говорящие головы рассказывают украинцам, что на самом деле это – победа, другие – что сдавшихся должны были тут же обменять на пленных военнослужащих ВС РФ. Но коварный Путин «кинул» наивного Зеленского. А ведь перед нами, по сути, национальный позор Украины. Люди, обещавшие сражаться с русскими до последней капли крови, бесславно сдались. И теперь этот позор пытается замазать киевское руководство.

Над этим, конечно, можно смеяться – и часто заслуженно. Но вот этот хор: «не сдача, а выполнение приказа», «не сдача, а эвакуация», «не сдача, а обмен», «не сдача, а Путин обманул» – как раз и есть та самая газета «Правда» из анекдота.

Сознание обывателя способно фокусироваться на теме несколько дней. До конца недели все благополучно забудут о том, что «Азов» сдался в плен – если об этом не напоминать. А кто ж будет напоминать, если всё информационное пространство на Украине загодя зачищено и полностью подконтрольно?

В экономике то же самое

Сдача в плен «Азова» – не единственный подобный пример. В апреле мы плотно отслеживали тему ухудшающейся экономической ситуации на Украине. Тогда ее высшее руководство в лице министра финансов Сергея Марченко и президента Зеленского активно спекулировали темой финансовых вливаний МВФ для покрытия бюджетного дефицита. Сумма – пять-семь миллиардов долларов в месяц.

И вот теперь глава Минфина Украины заявляет, что если конфликт продлится еще три-четыре месяца, то государству придется резать бюджетные расходы и повышать налоги. Экономисты спорят о том, верна ли оценка министра и возможно это лишь попытка надавить на США и МВФ. Спорить не нужно, нужно наложить на ситуацию с бюджетным дефицитом и экономикой ту же матрицу, что и на ситуацию с «Азовсталью».

В этой матрице есть тема умолчания (плен) и есть куча сигналов от украинской стороны, которые призваны ее камуфлировать. Можно предположить, что с украинской экономикой всё устроено похожим образом.

Тут тема умолчания – реальное состояние дел в украинской экономике: Марченко озвучивает это состояние изданию Economist, которое большинство украинцев не читают. А ежемесячную дыру в пять миллиардов долларов в украинских СМИ преподносят в виде суммы, которую МВФ вот-вот начнет давать Украине просто так.

Между тем даже март и апрель удалось вытянуть в основном за счет собранных вперед налогов и военных займов. Денег нет уже сейчас, а три-четыре месяца, о которых говорит министр, это срок, в течение которого это «денег нет» еще можно будет скрывать.

Кстати, одна из жалоб Марченко – про зарплаты украинским военным. Он называет их тяжелым бременем (с началом военной операции их повысили в несколько раз, в бюджете эти расходы не были предусмотрены). Но что тогда сказать о планах министра обороны Украины нарастить армию до миллиона человек?

Война за рейтинг

Прием «мы уже почти победили, осталось чуть-чуть» можно называть наивным. Зато киевские власти освоили его в совершенстве. Причем неважно что это – «Азов» или экономика. В любом случае всё сводится к тому, что ОП и политологи заняты спасением рейтинга Зеленского. Да и цель упорного сопротивления в конечном счете та же.

Мог ли Зеленский решить дело миром, ведь до начала военной операции он получал ультиматумы со стороны российской стороны? Получал – и мог. Но тогда ему оставалось бы только тихо уйти в отставку.

Теперь, конечно, тоже не просто: страна в руинах, тысячи убитых, крах экономики пророчит даже ближайшее окружение. Но часть этих проблем решается деньгами – то есть это не проблемы, а расходы. А для остальных существует та самая «Правда».

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