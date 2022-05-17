Легенда «Азова» закончилась бесславно

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...

Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    Владислав Шурыгин

    Легенда «Азова» закончилась бесславно

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		17 мая 2022, 16:50

    Началась сдача в плен заблокированных на заводе «Азовсталь» отборных нацистов полка «Азов» (запрещен в России). За первый день, по данным работающих там журналистов, с поднятыми руками вышло больше двухсот человек. Половина из них раненые. Одновременно с этим командир запрещенного в России нацполка «Азов» Денис Прокопенко, уже без «зброи» (оружия), без «брони», без шевронов и знаков различия, какой-то жалкий, на «чистейшей» львовской (чешско-польско-цыганско-венгерско-украинской) мове, которую не понимает половина украинцев, толкнул путаную, нервную и туманную речь о своих «сомнениях», «ответственности», «критическом мышлении», «плане бэ» и еще куче всего, а в конце заявил: «В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа…»

    Что это за решение, вечером так же туманно пояснил украинцам главковерх Зеленский: «Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек».

    Слова «сдача в плен» так и не прозвучали. Но все всё поняли. На Украине раздался вой и зубовный скрежет. «Зрада!» А «азовцы» тут же радостно пошли на выход с поднятыми руками. Оказалось, что «хэрои» умирать за Украину уже не желают. В эфире «Время покажет» у Артема Шейнина я сказал, что «Азов» вываживают как щуку на блесне – до полного изнеможения, а потом просто вытащат за жабры в лодку.

    Штурмовать «Азовсталь» мы не стали. Это был бы слишком ценный подарок этим тварям – смерть в бою. Поэтому президент России приказал не штурмовать завод. Нациков просто загнали в подвалы, как упырей в склеп, и там начали глушить огнем и сталью. Через три недели они пошли сдаваться.

    И живые, сдавшиеся, жалкие «азовцы» – это страшный удар по легенде о железном «Азове», это позор и презрение. Ведь «Азов» – это отборная гвардия бандеровского Киева. Элита элит! На которую всегда равнялись, которой подражали, служить в которой было особенно почетно. «Азов» ­– это своего рода «лайт СС» бандеровской Украины. Целое движение, культ с полным набором атрибутики, догматов и даже собственным «символом веры».

    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Именно здесь, в Мариуполе, началась их военная история, Мариуполь все эти годы был столицей «Азова». И бесславный конец «Азова», позорная сдача в плен – в том же Мариуполе – это полный крах всего их культа. В очерке о мариупольских танкистах во «Взгляде» я написал, что на «Азовсталь» «Азов» загнали как гадюку в ведро, из которого ей уже не выбраться, не ужалить. И вот теперь наступила развязка.

    Теперь их ждут допросы, а очень многих – аресты. Теперь они жалко и цинично будут бороться за свои жизни, сдавать своих командиров и «актив», открещиваться от совершенных преступлений, просить о пощаде и снисхождении. Теперь их ждут публичные суды, на которых им придется смотреть в глаза людям, которых они пытали, над которыми измывались. И в этом есть какая-то высшая справедливость! Донецкий «Нюрнберг».

    Когда-то в донецком аэропорту так же буднично и спокойно закончили легенду о «киборгах», с которой полгода носилось упоротое бандеровское «украинство», теперь мы кончаем легенду об «Азове». И она тает в воздухе, оставляя от себя характерный смрад сероводорода, вылезающих с поднятыми руками из подвалов «хэроив», которые делом доказывают один из главных бандеровских лозунгов «Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей.


     
     
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