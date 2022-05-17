Легенда «Азова» закончилась бесславно

Началась сдача в плен заблокированных на заводе «Азовсталь» отборных нацистов полка «Азов» (запрещен в России). За первый день, по данным работающих там журналистов, с поднятыми руками вышло больше двухсот человек. Половина из них раненые. Одновременно с этим командир запрещенного в России нацполка «Азов» Денис Прокопенко, уже без «зброи» (оружия), без «брони», без шевронов и знаков различия, какой-то жалкий, на «чистейшей» львовской (чешско-польско-цыганско-венгерско-украинской) мове, которую не понимает половина украинцев, толкнул путаную, нервную и туманную речь о своих «сомнениях», «ответственности», «критическом мышлении», «плане бэ» и еще куче всего, а в конце заявил: «В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа…»

Что это за решение, вечером так же туманно пояснил украинцам главковерх Зеленский: «Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек».

Слова «сдача в плен» так и не прозвучали. Но все всё поняли. На Украине раздался вой и зубовный скрежет. «Зрада!» А «азовцы» тут же радостно пошли на выход с поднятыми руками. Оказалось, что «хэрои» умирать за Украину уже не желают. В эфире «Время покажет» у Артема Шейнина я сказал, что «Азов» вываживают как щуку на блесне – до полного изнеможения, а потом просто вытащат за жабры в лодку.

Штурмовать «Азовсталь» мы не стали. Это был бы слишком ценный подарок этим тварям – смерть в бою. Поэтому президент России приказал не штурмовать завод. Нациков просто загнали в подвалы, как упырей в склеп, и там начали глушить огнем и сталью. Через три недели они пошли сдаваться.

И живые, сдавшиеся, жалкие «азовцы» – это страшный удар по легенде о железном «Азове», это позор и презрение. Ведь «Азов» – это отборная гвардия бандеровского Киева. Элита элит! На которую всегда равнялись, которой подражали, служить в которой было особенно почетно. «Азов» ­– это своего рода «лайт СС» бандеровской Украины. Целое движение, культ с полным набором атрибутики, догматов и даже собственным «символом веры».

Именно здесь, в Мариуполе, началась их военная история, Мариуполь все эти годы был столицей «Азова». И бесславный конец «Азова», позорная сдача в плен – в том же Мариуполе – это полный крах всего их культа. В очерке о мариупольских танкистах во «Взгляде» я написал, что на «Азовсталь» «Азов» загнали как гадюку в ведро, из которого ей уже не выбраться, не ужалить. И вот теперь наступила развязка.

Теперь их ждут допросы, а очень многих – аресты. Теперь они жалко и цинично будут бороться за свои жизни, сдавать своих командиров и «актив», открещиваться от совершенных преступлений, просить о пощаде и снисхождении. Теперь их ждут публичные суды, на которых им придется смотреть в глаза людям, которых они пытали, над которыми измывались. И в этом есть какая-то высшая справедливость! Донецкий «Нюрнберг».

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Когда-то в донецком аэропорту так же буднично и спокойно закончили легенду о «киборгах», с которой полгода носилось упоротое бандеровское «украинство», теперь мы кончаем легенду об «Азове». И она тает в воздухе, оставляя от себя характерный смрад сероводорода, вылезающих с поднятыми руками из подвалов «хэроив», которые делом доказывают один из главных бандеровских лозунгов «Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей.