«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

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13 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

Бесконтрольное распространение ПЗРК стало одним из многих примеров разрушения Западом мирового порядка Ryan Carpenter/United States Marine
«Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...

Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
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Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

Россию выдавливают с Балкан

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    «Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

    Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе
    		   13 мая 2022, 19:55
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Владислав Шурыгин

    «Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ.

    …На въезде в Мариуполь военкоровская машина останавливается и «экипаж» – телегруппа «Лайфа», и азм грешный, начинаем облачаться в «сизы» – средства индивидуальной защиты. Бронежилеты и каски, проще говоря. Без них нам работать в городе запрещено. Это, если честно, вызывает всегда некий душевный дискомфорт, когда ты, облаченный в «броню», ходишь мимо одетых в самую обычную одежду жителей. Стариков, женщин, детей. Душу глухо царапает стыд. И хотя ты сам себе напоминаешь инструктаж, что за журналистами «укропы» ведут особую охоту, что снайпера первым делом всегда бьют по тем, у кого в руках камеры, или надпись «ПРЕССА» на спине и груди, и что без «сизов» работать в городе не разрешат, все равно неудобно.

    Неожиданно над головой с оглушительной канонадой начинают проходить звуковой барьер реактивные «копья» РСЗО, а еще через несколько секунд до слуха долетает глухая волна разрывов – «Град» злобно топчет «Азовсталь».

    …Фактически сражение за город закончено. Остатки мариупольского гарнизона – «Азов» и «сборная солянка» разбитых бригад и батальонов ВСУ загнаны на территорию завода «Азовсталь». «Нацики» огрызаются, цепляются за каждый квартал, за каждый дом. 

    Но их неумолимо, как мусор бульдозером, все дальше сдвигают и утрамбовывают в мрачную, похожую на какой-то средневековый замок, громаду завода. Там их последняя крепость. Там они будут держаться до последнего. Держаться долго. Очень долго.

    «Азов» – отборная гвардия нынешнего бандеровского Киева. Элита элит! На которую всегда равнялись, которой подражали, служить в которой было особенно почетно. «Азов» – это своего рода «лайт эсэс» Украины. Целое движение, культ с полным набором атрибутики, догматов и даже собственным «символом веры». Здесь, в Мариуполе, началась их военная история, Мариуполь все эти годы был «столицей» «Азова». Сдача в плен для запертых тут боевиков – это полный крах всего их культа.

    Но с «Азовстали» у них уже только два пути – в землю или в плен. Там все их преимущества – мобильность, подготовка, кураж, вооружение – обнулены. Там против них работает артиллерия большой мощности, там на них сыплются бомбы весом «от пятисот». И они это отлично понимают. Поэтому отчаянно цепляются за каждое здание, за каждую яму.

    Город – это надежда на то, что будущее у них есть. Что к ним прорвется помощь – «армия Венка», как издевательски окрестили наши эту мифическую «подмогу». Надежда, что они сами смогут какими-то хитрым путями «просочиться» и выскочить из ловушки.

    Завод – это склеп. А склеп – это обитель мертвых. На «Азовсталь» «Азов» загнали как гадюку в ведро, из которого ей уже не выбраться, не ужалить.

    …«Бивуак» танковой роты – иначе это расположение и не назовешь – исполосованный, изрытый гусеницами двор брошенного «укропами» госпиталя. В дальнем углу, среди деревьев больничного сада, высокий штабель темно-зеленых снарядных ящиков – пункт боепитания. К нему почти вплотную прижался танк, и экипаж деловито, сноровисто передает друг другу по цепочке бледно-голубые, похожие издалека на яйца дроздов, снаряды, которые один за другим исчезают в распахнутом люке башни.

    Рядом, у бетонного забора, бетонная же завалинка, на которой уложены доски – место отдыха, на них шестеро, одетых кто во что, и потому больше похожих на махновцев, чем на солдат регулярной армии, танкистов. Кто-то курит, кто-то неспешно потягивает чай из кружки, кто-то просто дремлет, откинувшись спиной к забору. Неподалеку, через улицу, с громким треском «ахает» «прилет». Никто даже не пошевелился! Соседний квартал в Мариуполе – это почти в другом городе!

    На старом облупленном деревянном стуле зеленый эмалированный госпитальный тазик с водой. В нем, фыркая как кот, умывается раздетый по пояс тощий маленький танкист. Если бы не седой ежик волос – принял бы за подростка. Черные от въевшейся солярки и загара кисти рук и такая же «закопченная» шея словно приделаны к сине-белому ребристому торсу – «военный загар», как шутят армейцы.

    На столике неподалеку – батарея консервов и пачек с галетами. Около него крепкий молодой парень в спортивном костюме и пластиковых тапках рубит щепу для мангала из кирпичей. На закопченной решетке такой же закопченный армейский чайник из толстого алюминия с двусмысленной надписью «хир». Точка в конце, видимо, обозначает сокращение «хирургия». Шагах в пяти на веревке сушится форма. Возможно, «спортсмена»…

    Бивуак!

    Тут и там под прикрытием стен и деревьев огромные зелено-коричневые от пыли и грязи глыбы танков, похожих плоскими острозубчатыми обводами башен на каких-то исполинских доисторический крабов. Все в укусах и рытвинах попаданий, с порванными «юбками» защитных экранов. Танки разрисованы сильнее махновских тачанок. Каждый с собственным именем – «Victoria’s segret», «Добровоз», «Бабака», «Кошмарик» и, конечно, все как один с крупными белыми «Z» на бортах, на башнях, на лобовых листах. «Z» – в городе это религия. «Z» – это мы! «Z» – конец нацизму! Рунам, «зигам», «майнкапфам». «Z» – конец «волчьему крюку» и его отродью – «Азову»…

    Сейчас затишье. Утренняя канонада сменилась эпизодическими – пару раз в минуту – разрывами. Чаще в районе «Азовстали», но периодически и в городе.

    Танковая рота в городе на особом счету. Она – главная сила продвигающейся от дома к дому штурмовой пехоты, решающая своими мощными орудиями в нашу сторону исходы бесчисленных боев. Воюют танкисты по-шахтерски – спокойно, расчетливо, умело. Что называется, как в песне – «дают стране угля…»

    Командир роты, позывной Лось. Высокий, крепкий, с выразительной «академической» залысиной и хитроватым ленинским прищуром. Разговорились:

    – Вы кадровые или только с началом войны призвали?

    – Обижаешь! Самые что ни на есть кадровые. Пятая рота второго танкового батальона пятой отдельной мотострелковой бригады имени первого президента «дэнээр» Александра Владимировича Захарчеко. Мы на всех парадах в Донецке ездили.

    – И как воюется?

    – Нормально. Можно сказать, отлично. Душим гадов!

    – Потери большие?

    – Начинали штурм «Марика» (Мариуполя) – было десять танков, через полтора месяца осталось два. А уж сколько раз подбивали – не сосчитать. Меня трижды! Только четвертый мой танк сожгли окончательно. Слава Богу, в роте без «двухсотых». Но «трехсотые» есть. Ничего, нам россияне передали шесть «бэ третьих» (Т-72Б3), так это просто «мерседесы» в мире танков. Оптика отличная. Они и «птуры» куда лучше держат. Теперь на них воюем. Кончаем тут «нациков». Скоро закончим…

    Заговорили о боях, о тактике.

    – …Танки вообще в городе не должны использоваться, – объясняет Лось, – но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты. Как только пехота упирается в укропский «опорник» или попадает под огонь, так сразу вызывают нас.

    Тут своя тактика применения танков. Ей в академии не учат. Просто потому, что опыта такого раньше ни у кого не было. Даже в Сирии! Там городские бои были тяжелыми, но у «игиловцев» такого количества противотанковых средств и артиллерии не было. А здесь мы воюем против отлично подготовленного врага. И вооружен он прекрасно. И взаимодействие у него отлажено. Но перемалываем! 

    Работаем парами или тройками. Постоянно прикрываем друг друга. «Укропы» нас уже хорошо знают. Если видят – сразу прячутся. Но у нас и против этого приемы есть. Ловим «на живца». Две машины в засаде, третья себя обозначает. Типа, дурака включает. Ну, они и не выдерживают. Пытаются достать. Обозначают себя, а дальше уже работа засады.

    Поэтому мы полный БК давно не возим. Только «конвейер» под ногами. Двадцать два снаряда вполне хватает! Потому как если «заптурят», то при открытых люках и пустой боеукладке есть шансы отделаться контузией, а вот если в немеханизированную боеукладку – а она по кругу башни стоит – попадет, то хана! Детонация. Башню сразу откинешь…

    Иногда, когда у «укропов» плотность средств противотанковых высокая, так вообще пять снарядов загрузишь, отвезешь, навалишь им, и снова за пятью возвращаешься.

    – Вы только на «семьдесят двойках» воевали?

    – Нет! Практически на всем, что тут воюет. И «семьдесят двойки» ранние, и «шестьдесят четверки», и «укроповские» «Булаты» отжимали, теперь вот на «бэ третьих».

    – И как «укроповские»?

    – Да ничего! Тепловизоры у них хорошие. Ночью, как днем. Связь у них получше. «Мотороловская», закрытая. Но у наших, как я уже говорил, оптика лучше и защита намного лучше…

    …Из-за забора раздался характерный свист движка «семьдесят двойки» – танка Т-72. И через несколько секунд в проломе ворот показался сначала длинный ствол с набалдашником эжектора, а затем и корпус танка с выразительными «Z». Он резко сбросил скорость и уже осторожно, «по-кошачьи», пополз к стене госпиталя, где дремали два его бронированных товарища. Там он пыхнул соляровым выхлопом и затих. Из башни выбрались и спрыгнули на землю танкисты. «Кошмарик» – разглядел я имя танка, выведенное белой краской на орудии.

    …Эту троицу хоть сейчас в сериал о танкистах, и после премьеры они будут «звездами» экрана, настолько выразительны и колоритны. Маленький в тельняшке – «Рыба», «спортсмен», уже переодевшийся в высохшую форму – «Медведь» и немногословный «Старый». Все трое командиры танков, все трое воюют с первого дня. Двое на новых российских «бэ третьих», «Рыба» на «Кошмарике» – Т-72Б1. Одном из последних танков, на которых рота начинала войну. «Кошмарик» свой «Рыба» просто обожает! Говорит о нем всегда с таким ласковым теплом, как говорят о близком друге…

    И снова говорим о тактике…

    – Обычная наша работа – танк против снайпера, – рассказывает «Медведь». – Вот только утром очередного «загасили». Зажал группу морпехов во дворе. Двоих «затрехсотил» (ранил), остальные залегли – не шевельнуться. С ним пулеметчик для прикрытия и прижатия. Чесал – голову не давал поднять. Прижал, что называется. Подготовленная засада! Готовились, видимо, еще и минометом накрыть. А тут мы! Ну, пошли выручать братву. Подъехали. Осторожно вылез из-за соседнего дома, наблюдаю.

    Мне передают – из окна с красными занавесками бьет. Смотрю в прицел, а там куча окон с красными занавесками. Куда? Мне говорят, четвертый этаж. Ну, переключил на 12-кратный, а по нему фотографии на стенах внутри разглядывать можно. Веду от окна к окну, смотрю, ствол торчит! Он, сука, меня увидел, затаился в комнате, присел, но винтовка-то длинная, он ее к себе прижал, а ствол с «глушаком», как камыш, торчит. В обычный прицел я бы его не увидел, а в этот просто как в окно смотрю. Ну, я ему туда снаряд и вложил, так три соседних окна вылетело, смотрю в пролом, а там по лестнице вниз пулеметчик трусит, ну, я взял упреждение и на первом этаже его принял…

    – Попал?

    – Обижаешь! Башка в каске, как футбольный мяч вылетела. Это мне морпехи сказали. Она к ним прилетела. В их ворота, так сказать…

    В общем, снайпер против снайпера! Только у меня-то снайперская винтовка – он кивнул в сторону танка – получше будет! Не какой-то там финский «лапуа магнум», а наши родные 125 миллиметров!

    – Мы вчера танк спалили, – включается «Медведь». – Три дня за ним охотились. Он хитрый был, прятался в гаражном комплексе «Азовстали». Работал с корректировщиком. Выскакивал, делал прицельный выстрел, и снова в гаражи.

    Но на «живца» мы его выдернули. «Рыба» обозначился. Типа, встал и давай пулять снаряд за снарядом. Беспечность проявил, так сказать… Ну, корректировщик, конечно, дал наводку. А мы наблюдаем. У «шестьдесят четверки» есть особенность: при запуске сильно «пыхает» соляровым выхлопом. Смотрю – «пыхнуло» над одним из боксов. Ясно, где стоит. Теперь куда поползет – вперед или назад? Если вперед, то сначала ствол вылезет, демаскирует, а вот если назад и на разворот, то почти сразу к противнику, то есть к нам, всей броней, и ствол сразу в нашу сторону.

    В общем, жду. Смотрю, из-за стены корма показалась – правильно я его просчитал! Ну я ему туда сразу кумулятивный! Четко вошел, задымил. И пока они в себя не пришли, я туда же второй. Сразу полыхнуло, а секунд через пять башня взлетела. Кончили! Так я сдвинуться не успел, в проулок оттуда же «бэтр» вылетает, видимо, рядом стоял, от взрыва спасался. Ну, «Рыба» его и поймал прямо в борт…

    …С верхнего этажа бывшего госпиталя ВСУ «Азовсталь» как на ладони. Циклопический черно-рыжий мегалит с башнями труб и технических колонн. Даже не по себе становится. Стоишь у распахнутого окна, и вот оно – напротив – логово «Азова». Вспоминаю, что еще пару дней назад, по словам танкистов, к ним прилетали пули дальнобойных снайперских винтовок, и на всякий случай отхожу от проема…

    Госпиталь бросали второпях. На этаже общежития персонала в комнатах кучи брошенной одежды, формы. На столах консервы, книги, рекламные журналы ВСУ и капелланские брошюры про вечную жизнь «захистников» Украины. В одной из комнат женское белье на веревке сушится уже которую неделю. Хозяйка его сейчас, скорее всего, в азовстальском склепе…

    На этажах брошенные палаты, кровати, посуда, холодильники и вентиляторы. И только в рентген-кабинете старательно разбитый и разбросанный по полу рентгеновский аппарат. 

    Зато на первом этаже на медскладе настоящий Клондайк! Тонны брошенного медицинского имущества от бинтов всех размеров, шприцов, «систем» и «сизов» до всякого рода лекарств. Отдельно гора коробок с тестами на ковид. Часть картонных коробок еще даже не вскрыта после доставки – они в транспортной пленке с иностранными этикетками перевозки. Раскрываю одну – внутри квадратные пакеты с тканью, пропитанной каким-то желе, – противоожоговые покрытия. Отличный трофей! Нашим пригодится! У ворот склада грузовик – бойцы под управлением командира с медицинским шевроном грузят медикаменты.

    – В подразделения раздадите?

    – Нет. У нас все есть. Местным. Вот там это все на вес золота! Нацики же ничем с «мирняком» не делились. Город на своих запасах держался, но теперь у них почти пусто. Сейчас заказали им поставку, и волонтеры тоже подвозят, ну, а пока пусть «вэсэу» выручают. – Он кивает в сторону почти загруженного кузова…

    Из Мариуполя возвращаемся, когда солнце начинает клониться к горизонту. Мчим быстро. Маршрут водителем выучен до метра, до рытвины. У КПП сбрасываем скорость, пропуская колонну техники, выходящую из города. Город наш! И теперь войска нужны в другом месте. На броне веселые пыльные пехотинцы. Победители! Откуда-то сверху из колонки звучит такое знакомое:

    – Комбат, батяня, батяня комбат…

    …А чуть в стороне от трассы, над растерзанным украинским «опорником», одиноко и страшно бродит пылевой вихрь. И я тут же вспоминаю брошенных там при отступлении убитых украинских солдат. Скорее всего, в этих же окопах их и зарыли…

    …Вихрь бродит, словно ищет кого-то, то останавливаясь на одном месте, то медленно переползает от одного рыжего шрама окопа к другому. Потом вдруг уходит в землю. Но через несколько мгновений снова появляется на другом краю «опорника» и опять начинает свой жуткий поиск. Сколько же лет теперь по этой земле будут ходить неприкаянные души погибших ни за что украинских солдат…

    Через день пришла новость: сожженная «Медведем» «шестьдесят четверка» была последним танком ВСУ в городе.


     
     
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