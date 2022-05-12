|
|
В Мариуполе возобновлена подача электричества на первые социальные объекты
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Энергетики восстановили электроснабжение первых социальных объектов в Мариуполе, проинформировало Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Сегодня, 12 мая, энергетики запитали первые социально значимые объекты в Мариуполе», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, среди подключенных объектов больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий. Как указали в ведомстве, местным энергетикам помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка.
9 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к Мариуполю подведено электричество, началось восстановление электросетей по районам города.
Вооруженные силы России уничтожили украинский комплекс С-300 и РЛС наведения
|
|
Оперативно-тактической и армейской авиацией России уничтожены радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Коротыч Харьковской области, сообщает Минобороны.
За последние сутки «поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы – радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения», сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники.
Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой народной республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики, Окнино и Фабричное Луганской народной республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.
Отмечается также, что в районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 9 мая стало известно, что в течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
|
|
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Десять БЛА с оборудованием для распыления биооружия нашли в Херсонской области
Вооруженные силы России обнаружили еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
«9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БЛА, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще десять таких же в районе населенного пункта Каховка», – передает ТАСС его слова.
При этом Кириллов добавил, что в результате специальной военной операции на территории Украины были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. «Мы уже отмечали, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения БЛА «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием», – отметил он.
Ранее Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»
Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.
На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: США отрабатывали на Украине механизмы управляемых эпидемий
|
|
Минобороны получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения», – передает РИА «Новости» его слова.
Кириллов добавил, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран. Он продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.
По его словам, США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. «Полученная информация подтверждает реализацию США наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях», – сказал Кириллов.
Он отметил, что спецоперация позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. По его словам, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WP: Разведке США запретили передавать Украине данные о российском военном руководстве
|
|
Власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины, сообщает Washington Post.
Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР указал на единственный вариант достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине и Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что, на его взгляд, «без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом.
«Поэтому до тех пор, пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и России, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов», – сказал посол.
Ранее Мирошник призвал наказать воюющих за Киев иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Папа Римский встретился с женами украинских националистов
Папа Римский Франциск поприветствовал жен двух членов украинского нацбатальона «Азов*» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела), мужья которых находятся на территории блокированного завода «Азовсталь», сообщает информационное агентство Askanews.
Супруги Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в сопровождении посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша встретились с понтификом после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, передает РИА «Новости».
По информации газеты Corriere della Sera, женщины собирались передать понтифику два письма и несколько фотографий. В послании за подписью главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия содержится призыв к освобождению нацбата из блокированной «Азовстали». В тексте письма жены просят папу Франциска и митрополита Онуфрия оказать посредничество для эвакуации участников батальона.
Напомним, 7 мая группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Общими усилиями суверенитет ЛНР получится отстоять
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с национальным праздником, выразив уверенность, что общими усилиями получится отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.
«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в послании Путина на сайте Кремля.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в обращении по случаю Дня республики заявил, что решение о провозглашении республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский военный рассказал, как командование обманывало боевиков
Украинское командование заявляло артиллеристам, что при сдаче в плен они будут убиты, сообщил следователям СК сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров.
«Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет, у вас один выход – сидеть здесь и воевать. Больше ничего. А если вы туда выйдете, вас сразу убьют», – передает РИА «Новости» слова командовавшего батареей из четырех самоходных гаубиц «Гвоздика» Назарова.
При этом он добавил, что произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли, кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.
Также командир батареи добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации «фактически на произвол судьбы». «Вода заканчивалась, боеприпасов нет, еды нет. Спрашивали вышестоящее командование – ждите, ждите. Уже не выдерживали люди», – рассказал он.
Как заявил украинский артиллерист Александр Плотников, в Мариуполе украинское командование бросило своих военных без боеприпасов и еды.
«Была дана команда командиром части выходить на прорыв к своим. Первая попытка неудачная у нас была: нас очень сильно обстреляли, много погибших было, вернулись назад. Предприняли вторую попытку – то же самое, не получилось», – рассказал он.
По словам Плотникова, когда он после второй попытки вместе со своим подразделением вернулся, то 36-я бригада уже вышла на представителей России обговаривать сдачу в плен. «Я думаю, мы приняли правильное решение. Потому что нас кинули: раненых лечить нечем, продуктов нет, воды нет, боекомплект закончился. Больше ничего не оставалось делать», – дал показания военный.
Ранее украинский военный пожаловался на лживые обещания высоких зарплат.
Также было опубликовано видео, на котором украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Телевышка в ДНР повреждена в результате обстрела Донецка украинскими войсками
Телевышка министерства связи Донецкой народной республики получила повреждения в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) повреждения получила телевышка министерства связи ДНР по адресу ул. Пехотная, 4а», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комендант Рубежного сообщил о продолжающихся боях на заводе «Заря»
На территории завода «Заря» в городе Рубежное продолжаются бои между народной милицией ЛНР и украинскими военными, которые снова обстреливают жилые кварталы города, сообщил военный комендант Рубежного с позывным «Камброд».
«Промзона сейчас освобождена, но идут бои на заводе «Заря». Там серая зона. Там и наши, и (противник). Занимают, потихоньку отодвигают», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом комендант затруднился оценить количество боевиков, остающихся на «Заре».
Уточняется только, что в жилых кварталах в южной части города, прилегающей к заводу, продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. «Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются», – отметил он.
По словам коменданта, украинские военные пытаются покинуть район, переодеваясь в гражданскую одежду. Так, несколько дней назад были задержаны двое мужчин, пытавшихся выехать из Рубежного на автомобиле под видом беженцев.
«Бывают случаи, что украинские военные переодевались в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР. Мы их задерживаем», – рассказал он.
Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецка. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР сообщила о переговорах с Сирией и Венесуэлой по вопросу признания
Переговоры о признании Луганской народной республики ведутся с Сирией и Венесуэлой, а также с другими государствами, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник заявил, что «переговоры ведутся со многими партнерами». По его словам, «официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются с Сирией и с Венесуэлой», передает РИА «Новости».
Кроме того, ЛНР ведет переговоры с рядом стран, которые «заинтересованы в установлении отношений». Идет «обсуждение параметров взаимоотношений», но у ЛНР «пока нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость». По словам посла, у других государств есть желание признать ЛНР. для этого требуется «вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу».
Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
В ЛНР сообщили о возвращении советских названий улиц в Старобельске и Трехизбенке
Улицам в освобожденных Старобельске и селе Трехизбенка вернули названия, которые они носили до 2014 года, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Сегодня на освобожденных территориях республики прошли подобные мероприятия. В Старобельске и Трехизбенке с соответствующей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру – ул. Ленина. Это не деукраинизация. Это восторжествование исторической справедливости», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня лидер республики принял участие в церемонии переименования луганской улицы 16-я линия в честь Героя России, участника специальной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии Владимира Зозулина.
«Для республики событие знаковое и важное – российский офицер погиб, очищая мир от украинского фашизма. Уверен, в самое ближайшее время в России также появится улица с именем героя Луганской народной республики – акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России», – добавил Пасечник.
Ранее в Мариуполе на въезде в город сменили обозначения на дорожных указателях с украинского на русский язык.
Тысячи свечей памяти зажгли в Донецке и Мариуполе в День Победы
В День Победы общественная организация «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Свеча Памяти» в Донецке и Мариуполе.
«В столице ДНР в парке Ленинского Комсомола зажглась надпись «Донецк помнит», в освобожденном Мариуполе на площади Ленинского Комсомола появилось огненное изображение «Мариуполь тоже помнит», – говорится в сообщении организации «Вконтакте».
«Часть ребят остались проводить акцию в Донецке, часть уехали в Мариуполь. Всего было использовано порядка пяти тысяч свечей. Акция традиционная, проходит в ДНР четвертый год подряд. И в Донецке, и в Мариуполе к нам присоединялись жители и вместе с нами зажигали свечи в память о погибших Героях Великой Отечественной войны. Мы помним подвиги всех тех, кто боролся за мир и справедливость. Сегодняшние свечи горят тем, кто в этой борьбе погиб», – рассказал депутат Народного Совета, руководитель «Молодой Республики» и МГЕР в ДНР Кирилл Макаров.
Напомним, в освобожденном Мангуше в рамках акции «Огонь памяти» зажгли Вечный огонь и возложили цветы к Братской могиле.