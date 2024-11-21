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    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

    Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС увеличивают закупки голубого топлива у России, но выйти на прежние показатели все же пока невозможно. Для этого надо запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», а это требует политических решений со стороны Европы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС.

    «Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

    «СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

    Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

    «Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

    «Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

    Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

    Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

    На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

    Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

    Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.

    20 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    На форуме в Москве представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    На форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» официально подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу GlobalFactсhecking Network (GFCN), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава АНО «Диалог» Владимир Табак представил концепцию новой организации, которая, по его словам, будет объединять международное фактчекерское сообщество.

    «Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Мы готовы брать на себя образовательную функцию… Третье – внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», – рассказал Табак.

    По данным АНО «Диалог Регионы», с 2020 года в России было зафиксировано 30 млн копий фейковых сообщений. Прогнозы показывают, что к концу этого года это число может достичь 8 млн. Сейчас в мире действуют только две фактчекинговые организации, в то время как более 120 стран ими не охвачены, отметил Табак.

    Предполагается, что в ассоциацию смогут вступать журналисты, эксперты и организации по проверке фактов. Участие в организации доступно как юридическим, так и физическим лицам. Партнерами ассоциации станут ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    «Уже три года ТАСС и АНО »Диалог Регионы« работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации. А в целом для ТАСС фактчекинг – миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», – отметил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    На пленарном заседании форума эксперты также обсудили стратегию борьбы с фейками на международном уровне.

    В октябре АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Сообщалось, что ее целью станет борьба с фейковой информацией.

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    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

    По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

    Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

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    20 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Мишустин назвал сроки поставок самолета МС-21

    Мишустин анонсировал начало поставок самолета МС-21 в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

    Мишустин отметил, что в этом году ожидается завершение сертификации воздушного судна, что позволит начать его поставки в авиакомпании уже через год, передает ТАСС. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», – сказал он.

    МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается для замены устаревших моделей, таких как Ту-154. Это воздушное судно планируется как альтернатива зарубежным аналогам. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

    Проект предусматривает создание различных модификаций самолета, которые будут различаться по длине и вместимости салона – 150, 180 и 210 мест. МС-21 рассчитан на выполнение полетов на расстояния до 6 тыс. км. Дополнительно разрабатывается версия для дальнемагистральных перелетов.

    В октябре сообщалось, что Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года.

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    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

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    21 ноября 2024, 03:11 • Новости дня
    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу

    Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%

    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

    По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.

    На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.

    В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

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    20 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР». По его данным, военнослужащие ВСУ были окружены бойцами 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.

    Атака на позиции украинских военнослужащих велась с помощью дронов. После боевых ударов с дронов на позиции украинских военных с БПЛА были сброшены листовки с призывами сдаться. Затем на место сражения прибыла боевая платформа со звуковещанием, разъясняющая правила сдачи в плен. «В результате военнослужащие ВСУ решили не следовать приказам преступного киевского режима и сдались в плен русским солдатам, к которым их привела боевая платформа», – говорится в публикации.

    В октябре в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен. Кроме того, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    20 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

    Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Запад санкционирует удары вглубь России, а затем Эммануэль Макрон призывает Москву к деэскалации. Подобная позиция президента Франции выглядит смешно и нелепо, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    «Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

    «Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

    «Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

    «Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

    «На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    «Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

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    20 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Производство беспилотников в России решено увеличить в пять раз

    Мантуров: Производство беспилотников в России увеличат в пять раз до 2030 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует увеличить производство беспилотников в пять раз до 2030 года, но благодаря ускоренному освоению технологий цель может быть достигнута раньше, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Наконец, что касается уже реализуемого с января текущего года национального проекта по беспилотию («Беспилотные авиационные системы»). Основная цель – это обеспечить пятикратное увеличение производства, выйти на уровень независимости 70% к 2030 году», – отметил Мантуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что темпы развития технологий в этой сфере позволяют надеяться на досрочное выполнение поставленных задач.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская отрасль беспилотных летательных аппаратов движется по пути импортозамещения. В прошлом году на Камчатке стартовало производство дронов-камикадзе для нужд спецоперации.

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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    20 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Для новой магистрали в Петербурге построят разводной мост через Неву
    Для новой магистрали в Петербурге построят разводной мост через Неву
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

    Документ был подписан в рамках форума «Транспортная неделя», передает «Интерфакс». Новый транспортный коридор свяжет восточную и южную части города, разгрузив городские улицы и сократив время в пути для автомобилистов.

    Второй, третий и четвертый этапы ШМСД, включая строительство разводного моста через Неву, обойдутся бюджету в 241 млрд рублей. Строительство планируют завершить к 2030 году. До этого разводные мосты в Петербурге не строились 40 лет – предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году. 

    Платная широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрово, на ней предусмотрено строительство 10 транспортных развязок. Общая протяженность трассы составит 27,4 км.

    В апреле президент России Владимир Путин поручил выделить Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

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    20 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    На импорт картофеля и яблок предложено ввести таможенные льготы

    Правительство задумалось над введением льгот на импорт овощей и фруктов

    На импорт картофеля и яблок предложено ввести таможенные льготы
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России обсуждает возможность введения таможенных льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    По информации ведомства, на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот для импорта ряда плодоовощной продукции, передает ТАСС.

    Среди продуктов, на которые могут быть введены льготы, названы картофель, лук, морковь, капуста и яблоки.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране. Экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет.

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    20 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Путин поручил Мантурову решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил ему заняться решением проблемы с неиспользуемым Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии.

    Путин отметил, что этот ресурс имеет стратегическое значение для России и необходимо, чтобы месторождение начало активно эксплуатироваться, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с компаниями, которые ранее получили права на разработку месторождения, но до сих пор не начали вкладывать средства в развитие проекта. Он указал на возможность сотрудничества с другими компаниями или государством как на возможные пути решения проблемы.

    «Мне руководитель Якутии не так давно с сожалением говорил о том, что у них есть в республике [месторождение] <…>, но оно «висит». И те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил президент.

    Ранее сообщалось, что ученые Института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки в Красноярском крае и Якутии. В сентябре министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны.

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    20 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Ученые КамГУ нашли рыб-каннибалов в озере Тополовое на Камчатке

    Ученые КамГУ нашли гольцов-каннибалов в озере Тополовое на Камчатке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые из Камчатского государственного университета и Института проблем экологии и эволюции исследовали озера Зеленое и Тополовое в природном парке «Вилючинский», где обнаружили уникальных гольцов-каннибалов.

    Озера Зеленое и Тополовое возникли около 2,5 тыс. лет назад в результате вулканической активности, рассказали в КамГУ, передает «Газета.Ru». Они служат естественной лабораторией для изучения эволюции, где изолированные популяции гольцов позволяют анализировать скорость морфологической адаптации и генетического дрифта.

    Ученые выявили интересную особенность поведения рыб: некоторые гольцы, достигнув половой зрелости, переходят к каннибализму, что ускоряет их рост, но приводит к пропуску нескольких сезонов размножения. Это позволяет изучать эволюционные механизмы в условиях, близких к идеальным для подобных исследований. Исследования также проводились на озерах Медвежье и Верхне-Авачинское, где были найдены доказательства параллельной эволюции.

    Научный сотрудник Николай Мельник отметил различия в фенотипах гольцов из разных озер, несмотря на их схожесть по физическим характеристикам. Это позволяет предположить, что в каждом водоеме произошли независимые эволюционные события. Ученые собрали образцы всей пищевой цепи от микроводорослей до взрослых рыб, чтобы определить геномные изменения, произошедшие в ходе разделения форм гольцов. Это исследование поможет понять, как разнообразие кормовых объектов влияет на эволюционное разделение видов.

    Ранее исследование китайских ученых показало, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе, а ученые Томского государственного университета обнаружили, что излучение 5G антенны вызвало изменения в соотношении антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга лабораторных крыс.

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    20 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте

    ВСУ установили минные поля в 3-4 уровня на Ореховском направлении в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ установили на Ореховском направлении в Запорожье многослойные минные заграждения, затрудняя продвижение российских войск, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, это подтверждают и сами украинские источники, и российские военнослужащие, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что такие меры свидетельствуют о нежелании Украины наступать на указанном фронте. «Они намертво все минируют, чтобы там наши ребята не продвигались на запад и на север. Там идет тяжелая боевая работа в направлении Гуляйполя, Орехова», – сказал он.

    Несмотря на сложные условия, Рогов подчеркнул, что российские войска все же продолжают продвигаться на Ореховском направлении, преодолевая большое количество минных заграждений, установленных украинскими военными.

    До этого Рогов сообщил, что Российская армия внедрила новую тактику комбинированных ударов на Запорожском фронте, что позволило более точно нейтрализовать силы противника.

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