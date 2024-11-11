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Экономист объяснил причины дефицита яблок в России
Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям
Российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране.
«Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.
«В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.
«В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.
«Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.
«Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.
«Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.
Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.
Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.
Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.