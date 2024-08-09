Что делать с большим урожаем яблок: рецепты и идеи

Tекст: Ольга Никитина

Первый вариант – съесть

Самый простой и очевидный способ использования урожая. Яблоки богаты витаминами и минералами, особенно высоко в них содержание клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости на длительное время, нормализует работу кишечника и способствует росту полезных бактерий. Пектин, один из видов пищевых волокон, который содержится в этом фрукте, действует как пребиотик, питая микрофлору.

Несмотря на свою питательность, они имеют относительно низкую калорийность – всего около 52 ккал на 100 граммов. При этом богаты водой, что способствует поддержанию водного баланса организма.

Многие люди привыкли срезать кожуру с яблок, однако именно в ней сосредоточена большая часть клетчатки и антиоксидантов. Поэтому, чтобы получить максимальную пользу от этого фрукта, рекомендуется употреблять яблоки целиком, тщательно вымыв перед употреблением.

Сколько яблок можно съедать в день?

Рекомендованная дневная норма потребления составляет около 80 граммов или 125 мл в нарезанном виде. Однако важно помнить, что разнообразие в питании – залог здоровья. Поэтому включайте в свой рацион и другие фрукты и овощи.

Что приготовить из яблок?

Из этого универсального продукта можно приготовить самые разнообразные блюда: от классических пирогов до оригинальных салатов и смузи. Приведем несколько рецептов, от популярных и знакомых до самых оригинальных.

Шарлотка – простой и быстрый рецепт

Классика русской кухни, которая покоряет сердца и взрослых, и детей. Приведем рецепт в простом исполнении, который подойдет для начинающих кулинаров, но для начала расскажем о секретах идеальной шарлотки.

– Лучше всего для шарлотки подходят кислые сорта, такие как антоновка. Они придают пирогу яркий вкус и сочность.

– Чтобы шарлотка получилась пышной, необходимо тщательно взбить яйца с сахаром до образования пышной пены. Муку следует просеять, чтобы насытить тесто кислородом.

Пышная шарлотка с яблоками – один из самых ходовых и популярных рецептов в российских семьях. Фото: Wilfried Wirth/Imagebroker/Global Look Press

– Температура продуктов: Яйца и молочные продукты должны быть комнатной температуры. Холодные белки хуже взбиваются.



– Правильная форма: Форму для выпечки необходимо смазать маслом и присыпать мукой или манкой. Это поможет предотвратить прилипание теста.

– Температура выпекания: Оптимальная температура для выпекания шарлотки – 180-200 градусов. Не открывайте дверцу духовки во время выпечки, чтобы пирог не опал.

Как приготовить шарлотку?

1. Очистите яблоки (потребуется четыре штуки среднего размера) от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Кстати, очистка кожуры – условие не обязательное. Кто-то предпочитает оставить кожуру, которая подарит блюду больше пикантности и небольшую кислинку. К тому же это существенно упрощает процесс приготовления.

2. Взбейте яйца (три штуки среднего размера) с сахаром (150 граммов) до пышной белой массы. Постепенно добавьте просеянную муку (пшеничная, 150 граммов) и аккуратно перемешайте до однородности. Количество сахара можно уменьшить, если яблоки у вас сладких сортов или если вы хотите уменьшить калорийность шарлотки.

3. Смажьте форму для выпечки маслом, выложите на дно яблочные дольки. Залейте их тестом.

4. Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Выпекайте шарлотку 30–40 минут до золотистой корочки.

Готовую шарлотку остудите и подавайте со взбитыми сливками, мороженым или посыпанной сахарной пудрой.

Для придания шарлотке более насыщенного вкуса можно добавить в тесто щепотку корицы или ванили. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком, когда нарежете на дольки. Для разнообразия можно добавить в шарлотку изюм, орехи или другие фрукты.

Хрустящие яблочные чипсы в духовке

Хотите приготовить полезную и вкусную альтернативу магазинным чипсам? Яблочные чипсы – это не только перекус, но и отличный способ сохранить урожай яблок на зиму. Готовятся они просто и быстро. И в отличие от сушеных фруктов, вам не потребуется приобретать специальное устройство – дегидратор, все можно приготовить в духовке.

Инструкция:

1. Тщательно вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками (срезами).

2. Замачивание (по желанию): если выбрали кислые сорта, то слайсы лучше замочить на несколько минут в сахарном сиропе для придания сладости.

3. Разложите срезы на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в духовку, разогретую до 110 градусов. Сушите в течение 1–1,5 часов, периодически переворачивая.

4. Готовые чипсы остудите и храните в герметичном контейнере в сухом месте.

Чем тоньше срезы, тем быстрее они высохнут. Для разнообразия вкуса можно добавить корицу, мускатный орех или другие специи.

Таким же образом можно приготовить чипсы из груш, бананов или ананасов. Для любителей соленого можно добавить немного соли или других приправ.

После сушки яблочные чипсы можно обмакнуть в растопленный шоколад – десерт перестанет быть диетическим, зато как будет вкусно!

Яблочный террин – изысканный десерт без сахара

Большой урожай антоновки – прекрасный повод приготовить не только традиционные пироги и компоты, но и изысканный алкогольный десерт – яблочный террин. Этот десерт не только вкусный, но и полезный, так как не содержит добавленного сахара. Готовится просто и не требует особых кулинарных навыков.

Для приготовления яблочного террина вам понадобятся: 2,5 кг кислых яблок (антоновка) и 30-40 г крепкого алкоголя (кальвадос, бренди или ром).

1. Чистые яблоки нарежьте на тонкие ломтики.

2. Выложите их в форму для выпечки, плотно утрамбовывая каждый слой. Каждый слой сбрызните алкоголем.

3. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке при температуре 210 градусов в течение полутора часов. Затем снимите фольгу и продолжайте выпекать еще час при 190 градусах.

4. Охладите террин при комнатной температуре, а затем в холодильнике.

5. Аккуратно извлеките террин из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Террин можно подавать как самостоятельный десерт или в сочетании со взбитыми сливками, мороженым или орехами.

Что еще можно приготовить из яблок? Краткий обзор



Заготовки на зиму

Запасти яблоки на зиму можно несколькими способами: приготовить из них варенье или сварить сок, даже заморозить, только в этом случае разморозить и погрызть хрустящие плоды уже не получится. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press





1. Варенье и джем – классика жанра. Можно приготовить варенье с добавлением различных ягод, орехов или специй. Джем же отличается более однородной текстурой и подходит для выпечки и бутербродов.

2. Повидло – густой и сладкий продукт, который можно использовать для начинки пирогов, блинчиков или просто намазывать на хлеб.

3. Компот – утолитель жажды в любое время года. Компот из яблок можно приготовить как простой, так и с добавлением других фруктов или ягод.

4. Свежевыжатый яблочный сок – настоящий кладезь витаминов. Его можно пастеризовать и хранить в холодильнике. Кроме того, сок можно сварить, он будет более приемлемым для людей с чувствительным желудком.

5. Сушеные яблоки добавляют в каши, йогурты, выпечку или употребляют как самостоятельный перекус.

6. Моченые яблоки – традиционная русская закуска. Они обладают пикантным вкусом и полезными свойствами.

7. Приготовить натуральный яблочный уксус, который используется в кулинарии и для домашней косметологии.

Выпечка

1. Пироги и шарлотки.

2. Кексы и маффины.

3. Рулеты: тонкие коржи с яблочной начинкой – изысканное лакомство.

4. Чизкейки: яблоки прекрасно сочетаются с сырной основой чизкейка.

Десерты

1. Карпаччо: тонкие ломтики яблок с сыром, орехами и медом – легкий и изысканный десерт.

2. Салаты: яблоки можно добавлять в фруктовые салаты или комбинировать с овощами и сыром.

3. Муссы и желе: легкие и освежающие десерты на основе пюре.

4. Штрудель: традиционный австрийский десерт с тонким тестом и сочной начинкой.

Заморозка яблок на зиму

Если урожай оказался очень обильным, заморозка станет хорошим решением заготовок летних витаминов на зиму. Этот метод позволяет сохранить большую часть полезных веществ.

При шоковой заморозке кристаллы льда образуются медленно и равномерно, не повреждая структуру клеток фрукта. Благодаря этому сохраняется до 90% витаминов, минералов и других полезных веществ. Особенно хорошо сохраняются калий, пектины и антиоксиданты – вещества, необходимые для нашего организма.

Перед заморозкой яблоки нужно тщательно вымыть, нарезать на дольки или ломтики. Чтобы предотвратить потемнение, обработайте их лимонным соком или раствором аскорбиновой кислоты.

Разложите в герметичные пакеты или контейнеры, удалив из них лишний воздух. Это предотвратит обветривание и образование ледяной корки. Пакеты поместите в морозильную камеру.

Как использовать замороженные яблоки?



Важно учитывать, что после разморозки яблоки становятся мягче и менее сочными. Погрызть их, как летом, уже не удастся.

Их можно добавлять в пироги, шарлотки, кексы и другие виды выпечки, готовить домашнее варенье и джемы. Прекрасно подойдут для приготовления фруктовых салатов, муссов, желе и смузи. Также можно использовать при приготовлении компотов зимой.

Как еще можно использовать яблоки? Советы для садоводов

Падалица – это не только потеря урожая, но и ценный ресурс для сада. Ее правильное использование поможет улучшить плодородие почвы и защитить растения от болезней.

Опавшие яблоки можно использовать как удобрение:

Опавшие яблоки можно собрать и использовать в качестве удобрений. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

– Прямая подкормка: измельченные здоровые яблоки можно закапывать в почву вокруг плодовых деревьев, кустарников и овощных культур. Для нейтрализации кислотности рекомендуется добавить древесную золу.

– Гнилые и поврежденные плоды отлично подходят для приготовления компоста. Он обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру.

– Измельченные яблоки можно залить водой и оставить бродить в течение нескольких недель. Полученное жидкое удобрение разбавляют водой и используют для подкормки растений.

При использовании таких удобрений необходимо соблюдать пропорции. Избыток органических веществ может привести к закисанию почвы. Так, в составе компоста яблок должно быть не более 30%.

Защита растений

– Запах яблок отпугивает некоторых вредителей, таких как тля и плодожорка. Разложите несколько яблок вокруг растений – и вредители предпочтут полакомиться ими, а не вашими культурами.

– Некоторые насекомые, такие как божьи коровки, питаются тлей. Разложив яблоки в саду, вы привлечете полезных насекомых, которые помогут защитить ваш сад от вредителей.

Другие способы использования

– Мульчирование: измельченные плоды можно использовать в качестве мульчи для сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков.

– Корм для животных: яблоки можно давать домашним животным, таким как кролики, куры или свиньи.

Регулярно собирайте опавшие яблоки, чтобы предотвратить их гниение и размножение вредителей. Разделяйте их на здоровые и поврежденные. Здоровые можно использовать для приготовления компоста или прямой подкормки, а поврежденные – только для компоста.

Для ускорения процесса компостирования добавляйте в компостную кучу измельченные ветки, листья, пищевые отходы и другие органические материалы.