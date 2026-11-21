Туристы из Казани прилетели в Новокузнецк без багажа из-за перегруза самолета

«21 ноября в связи с превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пассажиров не была отправлена рейсом N4-753 из Казани в Новокузнецк», – говорится в сообщении авиакомпании в канале в соцсети «Макс».

Вещи будут доставлены другим рейсом в течение суток.

Ранее ТАСС сообщил, что 138 мест багажа туристов, направлявшихся на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, не прибыли в Новокузнецк. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, багаж ожидается 22 ноября.

Официальное открытие сезона на курорте Шерегеш состоялось 21 ноября. На курорте заработала новая канатная дорога длиной 2,3 км и пропускной способностью 2,4 тыс. человек, а также три новые трассы общей протяженностью 10 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу соорганизатор мероприятия Евгений Полынских отметил массовый спуск более 120 лыжников и сноубордистов в карнавальных костюмах при открытии горнолыжного сезона.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о доставке багажа пассажиров рейса Казань – Новокузнецк в воскресенье. Пассажиры рейса Казань – Новокузнецк прибыли в Шерегеш без багажа.