Как правильно варить яйца и чем они полезны

Tекст: Ольга Никитина

Чем полезны яйца?

Яйцо – это поистине уникальный продукт, который природа щедро наделила полезными веществами. Чем же так полезны яйца для нашего организма?

Белковый концентрат

Более половины массы яйца составляет белок. Этот прозрачный в сыром виде и белый после термической обработки гель богат белком овальбумином, который является источником незаменимых аминокислот. Аминокислоты – это строительные блоки для наших мышц, кожи, волос и других тканей. Поэтому яйца особенно полезны для растущего организма, спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Желток – кладезь витаминов и жиров

Многие предпочитают домашние яйца – обычно они очень крупные, а желток – насыщенного яркого цвета. Bernd Jurgens/Imago/Global Look Press

Желтая сердцевина яйца – это настоящий витаминный коктейль. В нем содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D, E и K, которые необходимы для поддержания здоровья кожи, зрения, костей и иммунной системы. Кроме того, желток богат витаминами группы B, участвующими в энергообмене и работе нервной системы.



Особую ценность желтку придают каротиноиды – лютеин и зеаксантин, которые придают ему характерный желтый цвет. Эти вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими наши глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и снижающими риск развития возрастной макулярной дегенерации.

Жиры, содержащиеся в желтке, в основном представлены ненасыщенными жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Холестерин, который также содержится в желтке, является важным компонентом клеточных мембран, но его избыток может привести к развитию атеросклероза. Однако современные исследования показывают, что холестерин из пищи оказывает незначительное влияние на уровень холестерина в крови у большинства людей.

Лецитин – эликсир молодости

Яичный желток является богатым источником лецитина – вещества, которое играет важную роль в обмене жиров, улучшает работу печени и мозга, а также обладает антиоксидантными свойствами. Лецитин широко используется в косметологии и фармацевтике.

В среднем одно куриное яйцо содержит: 78 ккал; 5 г жиров; 0,6 г углеводов; 6 г белков.

В среднем перепелином яйце: 79 ккал; 6,5 г белков; 5,5 г жиров.

Как сварить идеальное яйцо?

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйцо? Однако даже в таком простом процессе есть свои нюансы, которые влияют на конечный результат. От правильного выбора яиц и до температурного режима зависит, будет ли ваше яйцо нежным и сочным или же сухим и резиновым.

На что обратить внимание?

Свежесть : чем свежее яйцо, тем лучше оно сохраняет форму при варке. Белок будет более плотным, а желток – ярким.

Размер : крупные яйца требуют немного больше времени для приготовления, чем мелкие.

Температура : яйца лучше варить в кипящей воде. Если поместить их в холодную воду, время приготовления увеличится, а белок может получиться резиновым.

Соль : добавление соли в воду поможет белку быстрее свернуться и сделает вкус более насыщенным.

Охлаждение : После варки яйца необходимо сразу же переложить в холодную воду. Это поможет остановить процесс приготовления, предотвратит появление зеленого кольца вокруг желтка и облегчит очистку.

Пошаговая инструкция

Для начала выберите свежие яйца и дайте им нагреться до комнатной температуры. Затем вскипятите воду и аккуратно опустите в нее яйца с помощью ложки или шумовки.

Яйца всмятку варят в кипящей воде 5-6 минут. Желток будет жидким, а белок – плотным.

Яйца в мешочек – 7–8 минут. Желток будет более плотным по краям, но жидким в центре.

Яйца вкрутую – 10–12 минут. Желток и белок будут полностью твердыми.

Как известно, перепелиные яйца по размеру меньше куриных, поэтому на их варку требуется меньше времени. Так, чтобы сварить перепелиное яйцо в мешочек требуется всего 30-40 секунд. Перепелиные яйца, вареные всмятку, будут готовы уже через полторы минуты. Перепелиные яйца сварятся вкрутую уже через три минуты.

Сваренные яйца переложите в миску с ледяной водой на пять-десять минут, после чего аккуратно очистите их от скорлупы.

Как варить яйцо в пароварке?

Приготовление на пару – это один из самых щадящих и здоровых способов термической обработки. Благодаря этому методу, яйца сохраняют максимальное количество полезных веществ, а их текстура становится особенно нежной.

Вареные яйца хранятся в холодильнике довольно долго – до двух недель. Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Плюсы приготовления в пароварке:



· Сохранение витаминов и минералов. При варке на пару они сохраняются гораздо лучше, чем при традиционной варке в воде.

· Нежная текстура: белок получается особенно сочным, а желток – бархатистым.

· При варке на пару не образуются неприятные запахи, которые могут впитаться в другие продукты в холодильнике.

· Простота приготовления: не нужно следить за тем, чтобы яйца не треснули, а вода не выкипела.

Этапы приготовления:

1. Тщательно вымойте яйца холодной водой с мылом.

2. Залейте воду в нижнюю часть пароварки согласно инструкции.

3. Поместите яйца в специальную чашу для варки.

4. Закройте крышку и включите пароварку.

Яйцо всмятку будет вариться максимум десять минут, в мешочек – не более шести минут, а вкрутую – до 15 минут.

Также яйца можно приготовить в мультиварке, используя специальную решетку для приготовления на пару или просто опустив их на дно чаши.

Кроме того, для больших поклонников яиц существует специальное устройство – яйцеварка. При ее использовании скорлупа не трескается, а приготовление любимых яиц пашот существенно упрощается.

Можно ли есть яйца каждый день?

Многие годы существовало убеждение, что употребление яиц, особенно в больших количествах, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания в них холестерина. Однако современные научные исследования поставили под сомнение эту точку зрения.

Холестерин – это жироподобное вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Часть холестерина мы получаем с пищей, в том числе из яиц, а часть синтезируется нашим организмом самостоятельно.

Оказалось, что холестерин, поступающий в организм с пищей, не является основной причиной повышения уровня холестерина в крови. Для большинства людей яйца являются безопасным и полезным продуктом, который можно включать в ежедневный рацион.





Сколько яиц можно съесть в день?

Количество яиц, которое можно включить в ежедневный рацион, – вопрос индивидуальный и зависит от многих факторов. Хотя в разных странах существуют определенные средние нормы потребления (например, в России – до 260 штук в год), они носят рекомендательный характер и могут варьироваться в зависимости от образа жизни, возраста и состояния здоровья.

Для большинства здоровых людей яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов. Однако при наличии хронических заболеваний, особенно связанных с почками, печенью или сердечно-сосудистой системой, необходимо проконсультироваться с врачом.

Тем не менее есть категории людей, которым следует ограничить или полностью исключить яйца из рациона. Аллергия на яйца – наиболее распространенная причина отказа от этого продукта.

Сколько можно хранить вареные яйца?

В холодильнике сваренные вкрутую яйца сохраняют свежесть до двух недель.

Перед помещением в холодильник их необходимо остудить и обсушить, используя бумажные салфетки, после чего положить яйца в чистые картонные контейнеры. Такие материалы позволяют воздуху циркулировать, предотвращая образование конденсата и размножение бактерий. Использовать в этих целях пластиковые контейнеры или пакеты не рекомендуется, поскольку они «не дышат». В результате на такой упаковке образуется неприятный запах и размножаются микроорганизмы.

Скорлупа яйца – это его естественная защита от проникновения бактерий. Всякое повреждение, даже самая маленькая трещинка, значительно сокращает срок хранения. Срок хранения такого яйца сокращается до пяти дней.

Окрашенные пасхальные яйца хранятся так же, как и обычные вареные. При комнатной температуре (не выше 20°C) их можно хранить один-два дня, а в холодильнике – до двух недель. При температуре выше 20°C окрашенные яйца рекомендуется употребить в пищу в течение суток.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок хранения вареных яиц и наслаждаться их вкусом без риска для здоровья.

Как приготовить яйцо пашот?

Яйца пашот – изысканное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Это изысканное блюдо, которое украсит любой завтрак. Несмотря на кажущуюся сложность, приготовить его совсем несложно.

Вам понадобится одно куриное яйцо, 1 литр воды, уксус и соль.

Для начала необходимо налить воду в небольшую кастрюлю и довести ее до кипения, добавить столовую ложку уксуса и соль по вкусу. После этого нужно аккуратно размешать воду ложкой, создав в воде небольшую воронку, в которую разбить яйцо, после чего варить его три-четыре минуты. Аккуратно извлеките готовое яйцо шумовкой и подавайте на стол.