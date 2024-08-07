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    7 августа 2024, 08:06 • Справки

    Ромашка, шалфей и одуванчик: что запрещено выращивать на садовом участке

    Ромашка, шалфей и одуванчик: что запрещено выращивать на садовом участке
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Прежде чем украшать свой участок пышными цветами или экзотическими растениями, стоит ознакомиться со списком запрещенных к выращиванию культур. Незнание закона не освобождает от ответственности, и за некоторые растения на вашем участке можно получить штраф, а в некоторых случаях – даже уголовное наказание. Расскажем, какие виды цветов, грибов и других растений категорически запрещено выращивать на дачных участках, а также почему это так важно.

    Контролируют численность и виды «зеленых друзей» на дачном участке надзорные органы, главным образом Россельхознадзор. На практике проверяющие органы не ходят по дачам намеренно, чтобы выявлять нарушителей. Жалобы обычно возникают от соседей, которые могут пожаловаться на заросли, произрастающие на близлежащих участках и среди прочего привлекающие насекомых. Некоторые из запрещенных растений представляют опасность для здоровья (расскажем об этом далее), поэтому недовольство соседей и их жалобы в местную администрацию зачастую бывают вполне обоснованными.

    После появления официальной жалобы участок проверяют представители Россельхознадзора или правоохранительные органы. Затем составляется протокол, на основании которого суд выносит решение о наказании.

    За какие растения на садовом участке можно получить штраф?

    Два основных вида «зеленых нарушителей» – это сорняки на заросшем участке и запрещенные растения (их список утвержден правительственным постановлением).

    Сорняки

    В список сорных трав и растений, полный список которых опубликован в приложении к постановлению кабинета министров, входят в том числе:

    — Борщевик Сосновского – опасное растение, способное вызывать серьезные ожоги и даже оставлять шрамы. Мы подробно рассказывали о том, как с ним бороться, в отдельной публикации.

    — Полынь – некоторые садоводы приходят к мысли выращивать ее у себя на участке, чтобы отпугивать насекомых, но растение это очень инвазивное и очень быстро может захватить весь участок, что нарушит баланс экосистемы.

    — Хвощ полевой – корневища этого злостного сорняка поглощают огромное количество влаги из почвы, не давая развиваться культурным растениям.

    — Горчица полевая.

    — Ромашка непахучая – снижает урожайность культурных растений, конкурируя с ними за свет и воду, питательные вещества и обедняя почву. Стремительно заселяет пастбища и луга, посевы зерновых и кормовых культур.

    Кстати, ромашка садовая с крупным цветком в список сорных и запрещенных не входит – выращивайте на здоровье! Они очень украшают клумбы.

    — Одуванчик обыкновенный удивительно живуч и плодовит, мешает развиваться культурным растениям.

    — Виды заразихи: египетская, подсолнечниковая, ветвистая.

    — Овсюг.

    — Мята полевая – может перейти в «агрессивный» режим и начать размножаться с дикой скоростью, создав экологические проблемы и вытеснив многие местные виды растений. Обедняет почву, меняет экосистему.

    — Фиалка полевая.

    Также в список входят различные варианты амброзии. Это растение в общей сложности имеет более 50 разновидностей.

    Кроме того, юристы предостерегают от выращивания винограда сорта «Изабелла» (еще он называется американским виноградом). В этом растении содержится большое количество токсичного метилового спирта. Помимо неприятностей в виде штрафов у него есть и другая опасность: изготовленное из данного сорта вино может оказаться опасным для жизни.

    КоАП предусматривает, что владелец земли должен следить за своим участком и не позволять ему зарастать сорной травой. Кроме того, ответственность наступает, если отсутствие борьбы с сорняком со стороны собственника приводит к ухудшению качества почвы. Штраф, предусмотренный законодательством, составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

    Под действие статьи Земельного кодекса РФ, который обязывает защищать землю от зарастания деревьями, травой и кустарниками, попадают земли сельскохозяйственного назначения. Именно сельхозпроизводители несут ответственность за сорные растения на участке.

    На владельцев участков в садоводствах (дачи) эти меры не распространяются, однако в СНТ и ДНП необходимо соблюдать меры по предотвращению возникновения пожаров. А значит, нужно убирать сухую траву, заниматься покосом. Нарушение правил противопожарной безопасности грозит обернуться штрафом в размере до 3 тыс. рублей.

    Кстати, за неустранение борщевика Сосновского на своем участке в ряде регионов России, в частности в столичном регионе, предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Требования к уходу за участком и размер штрафов могут отличаться в зависимости от региона.

    В марте 2024 года в Московской области стали действовать новые штрафы для собственников участков, которые не борются с борщевиком. Для физических лиц он составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Во избежание штрафа собственнику участка придется в судебном порядке доказывать, что он предпринимал усилия по борьбе с этим сорняком, даже если они оказались безуспешными: нужно, например, предъявить договор, заключенный с компанией, которая проводила работы по изгнанию борщевика с участка, и акты проведенных работ.

    Стоит отметить также, что в России действует штраф для дачников, которые выращивают картофель из собственных клубней и продают его. Размер штрафа составит 500 рублей. Согласно действующим законам, картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая должен приобретаться в специализированных магазинах. Если же вы выращиваете картофель исключительно для личного потребления, штрафов можно не бояться.

    Запрещенные растения для выращивания на даче и садовом участке

    Здесь все куда строже, и простым штрафом можно не отделаться. В 2024 году список запрещенных к выращиванию на даче растений был расширен. Их полный перечень приводится в тексте постановления кабмина РФ.

    Последние три позиции, которые добавили в список, – это гармала обыкновенная (могильник), ипомея трехцветная (вьюнок), а также турбина щитковидная.

    Есть в перечне и грибы – те, которые содержат природное психоделическое вещество псилоцибин и (или) псилоцин.

    Кроме того, в списке есть кактус Lophophora williamsii, который содержит психоделик мескалин, и другие виды кактусов с содержанием этого вещества.

    К выращиванию и культивированию также запрещены кокаиновый куст и конопля.

    Часто спрашивают, можно ли выращивать мак? В перечне запрещенных растений, утвержденном правительством, говорится, что нельзя разводить мак снотворный, а также другие виды мака рода Papaver, которые содержат наркотические вещества.

    Кроме того, запрещены мимоза хостилис, шалфей предсказателей (или «прорицателей»; у него есть и такое название – шалфей наркотический, что прямо кричит о причинах внесения в списки запрещенных), роза гавайская (она же – аргирея жилистая).

    Чем рискует дачник, выращивающий запрещенные растения?

    Может наступить административная ответственность: штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток (за один экземпляр запрещенного растения).

    За культивирование таких растений – этим термином в юриспруденции называют действия, направленные на создание благоприятных условий, позволяющих выращивать растения с наркотическими веществами в составе, – наступает уголовная ответственность. При таком развитии событий человеку может быть назначен штраф в 300 тыс. рублей или ограничение (или лишение) свободы на два года. Такое наказание грозит тому, кто вырастил более десяти запрещенных растений. А за разведение в особо крупном размере грозит до восьми лет тюрьмы.

    Юристы уточняют, что крупный и особо крупный размер культивации зависит от вида растений. Так, в случае с шалфеем предсказателей выращивание десяти растений будет квалифицироваться как культивация в крупном размере, а сотни растений – в особо крупном. Если говорить про коноплю, то за крупное будет считаться выращивание двух десятков растений, а особо крупным станет 330 единиц растения, которые будут обнаружены на участке.

    Как избежать проблем?

    Внимательно изучите список запрещенных растений. Не забрасывайте свой участок, регулярно посещайте его и осматривайте, удаляйте подозрительные растения. Для борьбы с сорной травой можно использовать гербициды, но делать это следует с осторожностью.

    Семена и саженцы стоит приобретать в проверенных местах.

    В случае сомнений обратитесь за консультацией к юристу.

    За что могут изъять участок?

    Такая мера предусмотрена законодательством, но применяется она в исключительных случаях по отношению к безответственным собственникам. Речь идет только о землях с/х назначения.

    Согласно закону, произойти это может, если земля не использовалась три года, за исключением случаев, когда произошли стихийные бедствия, происходила смена собственника или шло время, необходимое для освоения участка.

    Также основаниями могут служить неиспользование земель, нарушение законодательства (снижение плодородия почвы), самовольные постройки.

    При обнаружении нарушений участок изымается в судебном порядке. Полгода спустя после вступления решения суда в силу участок выставляется на торги.

    Важно понимать, что изъятие земель – это крайняя мера. Государство заинтересовано в том, чтобы дачные участки использовались по назначению.

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