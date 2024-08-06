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    6 августа 2024, 10:18 • Справки

    Какой забор установить на своем участке: пять бюджетных вариантов

    Какой забор установить на своем участке: пять бюджетных вариантов
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Многие дачники и владельцы загородных домов рано или поздно сталкиваются с вопросом: какой забор поставить? На это решение обычно влияют соседи: одно дело, когда их не слышно и не видно, а близлежащая улица необитаема, и совсем другое, когда участок хорошо просматривается вдоль и поперек. Расскажем о пяти самых популярных и доступных решениях.

    Сам по себе забор – не лучшее решение. Он ухудшает обзор, если дом расположен в живописном месте, на природе. Многие бы предпочли живые изгороди из туи и елей, однако выращивать их предстоит годами. Но часто решение нужно здесь и сейчас.

    О ценах в нынешних реалиях расскажем ниже, а сначала напомним об одном важном элементе, без которого не обойдется ни одно ограждение.

    Столбы для забора

    Они нужны любому забору, поскольку являются его основой, определяющей прочность, долговечность и внешний вид всего сооружения.

    Какой материал выбрать?

    Деревянные столбы

    Самый бюджетный вариант. Они относительно дешевы и просты в обработке. Но при этом недолговечны: подвержены гниению, разрушению насекомыми, а также нуждаются в регулярном уходе – окраске, пропитке.

    Металлические столбы

    Более прочные и долговечные, чем деревянные.

    Плюсы: высокая прочность, долговечность, устойчивость к гниению и воздействию насекомых, не требуют особого ухода.

    Минусы: дороже деревянных, требуют сварочных работ при монтаже.

    Расстояние между столбами

    Оптимальное расстояние между столбами забора – 1,5–2,5 метра. Это обеспечивает достаточную прочность конструкции и позволяет использовать различные материалы для заполнения секций.

    Способы установки

    · Вбивание

    Самый простой и быстрый способ, подходит для легких заборов из сетки-рабицы, профлиста или поликарбоната.

    · Бетонирование

    Более надежный способ, рекомендуется для тяжелых заборов из дерева, кирпича или камня.

    · Бутование

    Установка столбов в яму, заполненную щебнем и бетоном. Обеспечивает максимальную прочность и подходит для любых типов заборов.

    · Вкручивание свай

    Используется для установки столбов в сложных грунтах (песчаные, пучинистые).

    Стоимость установки столбов

    Цена монтажа одного столба зависит от его материала, длины, способа установки и сложности грунта. В среднем установка металлической опоры с бутованием обходится в 1–3 тыс. рублей.

    Теперь перейдем к главному вопросу: какой забор установить?

    Забор из сетки-рабицы

    Универсальный и недорогой материал для строительства ограждений и вольеров. Она представляет собой плетеную металлическую сетку из проволоки толщиной 1–3 миллиметра с ромбовидными ячейками.

    Преимущества

    · Доступная цена. Сравнение с другими видами материалов приводится ниже.

    · Простота монтажа. Сетку не нужно монтировать отдельными секциями, а нужно только протянуть одним полотном вдоль всех опор и закрепить к столбам.

    · Легкий вес. Рулон рабицы весит 11 килограммов, устанавливать большие столбы с высокой несущей способностью нет нужды.

    · Прозрачность. Сетка не создает тени на вашем участке, хорошо продувается.

    · Сочетаемость с живой изгородью. Ветки деревьев и кустарников легко прорастают сквозь ячейки сетки.

    · Разнообразие цветов. Сетку можно подобрать в тон с домом или на контрасте.

    Недостатки

    · Невысокая эстетичность. Сетка-рабица выглядит менее привлекательно, чем некоторые другие варианты ограждений.

    · Высокая просматриваемость участка через ячейки сетки.

    · Низкая прочность. Легко гнется, можно перерезать.

    · Небезопасность. О верхние концы сетки можно пораниться, если их не загнуть.

    Сетка-рабица – это практичный и экономичный вариант для тех, кто хочет быстро и недорого возвести забор. Она подойдет для дачи, огорода, вольера для животных.

    При выборе сетки-рабицы обращайте внимание на толщину проволоки, размер ячеек и тип покрытия:

    · Толщина проволоки: 1–3 мм. Чем толще проволока, тем прочнее сетка.

    · Размер ячеек: 50х50 мм, 100х100 мм, 150х150 мм. Чем меньше ячейки, тем более эстетично выглядит сетка, но тем она дороже.

    · Тип покрытия: оцинковка, ПВХ. Оцинкованная сетка дешевле, но она подвержена коррозии. Сетка с ПВХ-покрытием более долговечна и не ржавеет.

    Заборы в стиле ранчо

    Эти ограждения отличаются простотой конструкции, эстетичным видом и практичностью. Легко монтируются и ремонтируются.

    Состоят из горизонтальных ламелей, закрепленных на опорных столбах. Могут быть изготовлены из различных материалов (дерево, металл, пластик) и иметь разную форму (плоские, ромбовидные, с закругленными краями). При правильном уходе прослужат долгие годы.

    Способы крепления

    · С зазорами – обеспечивает вентиляцию участка и визуальную легкость конструкции.

    · Вплотную – создает более сплошное ограждение, обеспечивая приватность.

    · В шахматном порядке – сочетает преимущества обоих вариантов.

    Варианты реализации

    · Классический. Ламели крепятся параллельно земле на одинаковом расстоянии друг от друга.

    · Жалюзи. Доски устанавливаются под углом, обеспечивая проветривание и частичную просматриваемость территории.

    · Комбинированный. Используются ламели разной ширины, чередующиеся в определенном порядке.

    Недостатки

    · Требования к уходу. Деревянные элементы нуждаются в регулярной обработке защитными составами, а металлические – в покраске.

    · Ламели могут прогибаться со временем, если их длина составляет более двух метров.

    · Жесткость конструкции. Не подстраивается под неровности рельефа.

    Забор из штакетника и евроштакетника

    Два популярных решения для строительства заборов. Они состоят из вертикальных реек, закрепленных на горизонтальных лагах. Привлекательный внешний вид, который можно подобрать под стиль любого участка.

    Есть возможность выбрать: создавать просматриваемые или глухие заборы, а также регулировать степень продуваемости. В случае повреждений рейки легко заменить.

    Штакетник изготавливается из дерева или металла, а евроштакетник – исключительно из металла с полимерным покрытием, имитирующим текстуру дерева или камня.

    Сравнение штакетника и евроштакетника

    · Уход

    Деревянный штакетник требует регулярного ухода (окраска, обработка защитными средствами) и имеет меньший срок службы (до 10 лет). Металлический штакетник более долговечен (до 20 лет).

    Евроштакетник за счет полимерного покрытия и оцинковки металла обладает высокой стойкостью к коррозии, атмосферным воздействиям и выцветанию, что обеспечивает его долговечность (до 25 лет).

    · Внешний вид

    Штакетник: классический вариант, предлагающий широкий выбор форм и размеров реек.

    Евроштакетник: более современный дизайн, имитирующий натуральные материалы (дерево, камень) с возможностью выбора разных вариантов профиля и цветовой гаммы.

    · Монтаж

    Штакетник: относительно простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно.

    Евроштакетник: монтаж более сложный, чем у штакетника, из-за необходимости использования большего количества крепежных элементов и более точной подгонки реек.

    Рекомендации по выбору

    · Штакетник подойдет тем, кто ищет бюджетный вариант забора с классическим дизайном и готов к его регулярному обслуживанию.

    · Евроштакетник станет оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность, практичность, современный внешний вид и готов платить за эти преимущества.

    При выборе толщины евроштакетника стоит учитывать, что на тонких листах будут видны вмятины. Монтаж евроштакетника лучше доверить профессионалам.

    Забор из сетки-гиттера, или 3D-сетки

    Современный и практичный материал для строительства заборов, который выгодно отличается от традиционной сетки-рабицы. Изготавливается из металлических прутков диаметром от трех до пяти миллиметров, соединенных между собой сваркой под прямым углом. Чтобы материал стал более прочным и выглядел эстетично, прутки изгибают волнообразно, создавая эффект 3D.

    Производители предлагают секции высотой 0,5–3 м и шириной 2,5 или 3 м.

    Преимущества

    · Прочность. За счет 3D-ребер жесткости сетка-гиттер значительно прочнее рабицы, устойчива к деформации и механическим воздействиям.

    · Эстетичность. Привлекательный внешний вид, разнообразие цветов и фактур позволяют подобрать вариант, идеально вписывающийся в дизайн любого участка.

    · Простота монтажа. Небольшой вес (около 7 кг/секция) и простая конструкция позволяют установить забор самостоятельно, без использования сварочного аппарата.

    · Продуваемость. Сетка-гиттер не создает эффекта «стены», обеспечивая вентиляцию участка и создавая комфортный микроклимат.

    · Сочетаемость с живыми изгородями. Сетка-гиттер идеально подходит для создания зеленых ограждений, позволяя растениям свободно разрастаться.

    Недостатки

    · Просматриваемость. Сетка-гиттер не обеспечивает полной приватности.

    · Относительная гибкость. При сильном ударе или нагрузке сетка может деформироваться.

    При выборе сетки-гиттер следует обратить внимание на толщину прутьев, высоту и ширину секций, а также на покрытие (оцинковка, полимерное).

    Забор из профнастила (профлиста)

    Один из самых популярных материалов для строительства заборов. Он представляет собой стальные листы с волнообразным профилем, который обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость к деформации.

    Преимущества

    · Надежность и долговечность: устойчив к коррозии, перепадам температур, атмосферным осадкам, механическим воздействиям. Срок службы забора из профнастила может достигать 50 лет.

    · Неприхотливость: не нужен сложный уход, не нуждается в регулярной покраске.

    · Быстрый монтаж.

    · Эстетичный внешний вид: широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать профнастил, который будет гармонично сочетаться с дизайном вашего участка.

    Недостатки

    · Непродуваемость: сплошной забор из профнастила создает препятствие для ветра, что может привести к повышенной нагрузке на конструкцию в ветреных регионах.

    · Отсутствие шумоизоляции: металлический забор не обладает звукопоглощающими свойствами, поэтому шум с улицы будет беспрепятственно проникать на ваш участок.

    · Травмоопасность: острые края профнастила могут стать причиной порезов.

    · Неэкологичность: металлический забор препятствует циркуляции воздуха и может негативно влиять на рост растений.

    Рекомендации по выбору профнастила

    · Толщина

    Для забора рекомендуется использовать профнастил толщиной не менее 0,4 мм. Более тонкий материал может деформироваться под воздействием ветра и механических нагрузок.

    · Высота

    Должна соответствовать вашим потребностям. Для ограждения территории достаточно 1,5–2 метров, а для обеспечения безопасности – 2,5–3 метра.

    · Цвет и покрытие

    Можно выбрать материал с полимерным покрытием, который будет защищать материал от коррозии и придаст ограждению современный внешний вид.

    При выборе профнастила важно учитывать особенности вашего климата, желаемый уровень безопасности и эстетические предпочтения.

    Цены на заборы в 2024 году

    Установка сетки-рабицы под ключ обойдется в 690 рублей и выше за погонный метр.

    За установку забора-ранчо из прямых ламелей придется отдать от 1,3 тыс. рублей за погонный метр, а из жалюзи – от 3,7 тыс. рублей за погонный метр.

    Стоимость установки деревянного штакетника начинается от 1,7 тыс. рублей за погонный метр, евроштакетника – от 2 тыс. рублей. При этом окончательная цена будет зависеть от используемых элементов.

    Цена сетки-гиттер составляет примерно от 2 тыс. рублей.

    За забор из профнастила придется отдать от 2,5 тыс. рублей. Чем толще материал, тем дороже он стоит.

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