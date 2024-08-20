После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?3 комментария
Путин похвалил КБР за рекордный урожай плодовых
Президент Владимир Путин в ходе осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок.
Путина в ходе инспекции сопровождал руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпреда президента в СКФО Юрий Чайка, передает ТАСС.
Глава государства осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в КБР.
Президент указал, что в 2023 году в республике собрали рекордное количество яблок и других плодов. Эти товары востребованы по всей России, отметил он.
Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%.
Президент также обратил внимание на рост с/х сектора в КБР. «Рекордные темпы (роста сельского хозяйства) – в восемь раз, и все это высокотехнологично», – отметил он.
Коков в своем докладе рассказал об основных направлениях регионального развития.
Путин после доклада вспомнил, что у главы региона родился внук. «Хочу вас поздравить, пожелать здоровья всем вашим близким. Уверен, что вы будете дальше укреплять вашу семью, а пример ваших близких будет влиять и на всю эту важнейшую составляющую социальной политики нашей страны – на рождаемость, на демографическую ситуацию», – подчеркнул он.
Президент заявил, что страна в дальнейшем продолжит оказывать поддержку своим гражданам в вопросах демографии, материнства и детства.