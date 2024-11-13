Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военнослужащие продвигаются в районе города Часов Яр Донецкой народной республики, нарушая логистические цепочки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Марочко добавил, что российские силы форсировали водную преграду южнее города по направлению к Константиновке, что свидетельствует о продуманной тактике.

Марочко заявил: «Часов Яр находится на возвышенности, а стратегические высоты находятся под контролем противника. Тем не менее российским войскам удается продвигаться как в самом городе, так и по флангам. Командование охватывает населенный пункт, беря его в клещи и перерезая логистику ВСУ, что приведет к позитивным результатам».

Он также отметил, что с начала ноября российские военнослужащие добились существенных успехов на многих участках фронта, демонстрируя высокий уровень военной тактики и стратегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины вынуждены были отступить из Часова Яра. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются удержать позиции и закрепиться за Часовым Яром.