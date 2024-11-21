Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
Песков анонсировал детали международного звонка Путина
Песков сообщил, что Кремль скоро раскроет детали международного звонка Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в ближайшее время предоставит информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с международным партнером.
Президент России провел международный телефонный разговор. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин работал в Кремле в этот день, передает ТАСС. На брифинге Песков подтвердил факт разговора и подчеркнул, что подробности предоставят общественности в ближайшее время.
«Путин работает сегодня в Кремле, – заявил Песков. – Мы скоро проинформируем вас о деталях».
Пока не разглашаются ни тема, ни участники переговоров. Известно только, что звонок имел международный характер и, вероятно, затрагивал важные вопросы текущей внешней политики России.
Как писала газета ВЗГЛЯД 20 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.
После победы Трампа на выборах сообщалось, что новый глава государства может инициировать переговоры с Владимиром Путиным.