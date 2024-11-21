Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
Путин сообщил о росте налоговых поступлений на 20% в этом году
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил о 20-процентном увеличении налоговых поступлений в бюджетную систему России, которые за 10 месяцев текущего года достигли почти 46 трлн рублей.
По его словам, за первые 10 месяцев текущего года поступления составили почти 46 трлн рублей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.
Путин отметил впечатляющий рост и спросил у Егорова, подтверждает ли он указанные данные.
«Да, совершенно верно», – сказал Егоров.
Ранее Егоров на встрече с президентом подчеркнул, что налоговые поступления в бюджет России в 2024 году вырастут на 18,9%, составив 55,6 трлн рублей.