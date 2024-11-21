Путин сообщил о росте налоговых поступлений на 20% в этом году

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

Tекст: Александра Юдина

В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.